中國免疫球蛋白藥劑驗出愛滋病毒 食藥署：台灣沒進

2019-02-08 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



示意圖。中國江西省疾病控制中心驗出「靜脈注射免疫球蛋白」內含有愛滋病抗體。圖／經濟觀察網 分享 facebook 中國上海新興醫藥生產的「靜脈注射免疫球蛋白」藥劑，被中國江西省疾病控制中心驗出內含有愛滋病抗體，衛福部食藥署澄清台灣從未核准過中國此類的製劑，且落實國血國用政策，國內的免疫球蛋白製劑都是國內自行製造，目前已達到幾乎100％自給自足的目標。

中國再爆藥劑出包，食藥署今回應表示，台灣從未核准進口中國的免疫球蛋白製劑，台灣從民國90年經行政院核備「國血國用衛生政策」，推動國人使用無償捐血而得之血液及委託製造血液製劑，期以自給自足為目標，提供國人安全無虞的血液製劑供醫療使用，確保國人健康。

民國94年訂定「血液製劑發展方案」，推動相關發展措施，使國內血液製劑安定供應。且為加強血品及血液製劑品質，降低輸血相關傳染病之風險，我國自102年2月起，全面施行人類免疫缺乏病毒（HIV）及肝炎病毒（HBV，HCV）的血液核酸擴大試驗檢測方法，落實我國血液檢測標準與國際規格一致，維護血品安全之目標。

台灣現行國內使用的免疫球蛋白製劑，配合「血液製劑條例」公布施行，自民國96年起臺灣血液基金會辦理血漿原料收集，委託澳洲 CSL血漿分離工廠加工製成四種國血製劑包括：血清白蛋白注射劑、免疫球蛋白靜脈注射劑、第八凝血因子注射劑及第九凝血因子注射劑。目前免疫球蛋白靜脈注射劑已達到幾乎100％給自足目標，持續供應國內醫療院所病人輸用並為國人健康挹注心力。