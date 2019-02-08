嘉縣地牛翻身…大埔最大5級 各地尚無災情傳出

2019-02-08 01:44 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義今天凌晨0時52分，發生芮氏規模4.9，深度13.4公里地震，根據氣象局公布地震報告，震央位嘉義縣政府東偏南方 38.9公里(嘉義縣大埔鄉)。

嘉義縣市等地感覺到明顯搖晃，居民感受到地震先小震一下，再搖晃了數秒，全台最大震度，嘉縣大埔為5級，台南市楠西、高雄市桃源都4級，嘉義市、雲林古坑都3級，嘉縣警局、消防局已聯絡所屬單位，調查是否有災情。