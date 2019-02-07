機師喊罷工 華航：未放棄協商 但拒放寬酒測標準

2019-02-07 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



桃園機師職業工會華航分會今宣布隨時可能發動罷工，華航晚間發布說明表示，工會歸責華航拒絕改善疲勞航班等訴求，完全背離事實，華航強調強調從未拒絕談判，但拒絕工會以放寬酒測標準，以及影響公司基本生存的談判條件，及全盤答應否則不談判的零和賽局劇本，威逼脅迫要求華航為違法的罷工背書。

華航表示，去年八月起的協商，已達成第十三個月以飛安獎金的形式發放，為此華航每年增加1.2億人事成本，最後破局癥結在於桃園機師職業工會所提辛勞加給，索求過高且窒礙難行，經桃園市政府協調，近期華航認為仍有談判空間，但機師工會並不領情，表示所有條件都答應才願回談判桌。

另外，機師職業工會所提疲勞航班改善方案，是以超過八小時三人派遣，超過十二小時四人派遣的計算方式，以勞基法設定的八小時工時來看待飛行組員，而非以目前全球通用，及台灣官方認可的ＡＯＲ（航空器飛航作業管理規則）標準派遣人力，沒有任何一家航空公司以勞基法為標準，華航目前的機師派遣，不僅合乎法令更優於法令，絕對無過勞疑慮；華航於薪資架構設計時即將機師工作時間的特性納入規劃，然對於工會所提紅眼航班議題，華航仍願意針對派遣加給進行檢討。

華航強調，本次重啟罷工爭議關鍵是21項調解議題，任何後續協商應仍以21項為範圍，工會方面不宜任意增加項目，目前機師工會所提的訴求有與當初協議內容不同，由於工會對內談判條件及對外宣傳差異極大，包括協商中依然要求華航應對酒測條件讓步，令人無法接受，華航不排除一一公佈，釐清訴求正當性以昭公信。

華航主張，勞資雙方協商應本著誠信原則，桃園市機師職業工會在去年八月取得飛安奬金條件，即正駕駛每人每月多領取一萬元、副駕駛六仟元，在桃園市政府、交通部的見證下和華航定約一年為期協商，工會及其每一個會員都有義務遵守這個約定，未達一年機師工會就片面中斷協商重啟罷工，若罷工成真導致航班取消，桃園機師職業工會及實際參與罷工的會員，必然不可免除民事賠償責任，以2016年空服罷工導致超過新台幣五億元損失的案例，違法罷工將面對巨額求償。民國80年間，復興航空飛行員怠工造成數千萬元損失，復興航空向法院提出損害賠償告訴並獲得勝訴，判決飛行員連帶賠償，說明民事責任是獨立存在。

華航再次強調從未拒絕談判，但拒絕工會以放寬酒測標準，以及影響公司基本生存的談判條件，及全盤答應否則不談判的零和賽局劇本，威逼脅迫要求華航為違法的罷工背書。

自農曆春節前機師職業工會提出罷工恐嚇，連日以不符事實的指控質疑華航談判誠意，談判之外的宣傳應本於事實，不應為達抗爭目的，醜化公司飛安包裝議題，除非工會的最終目的就是罷工，否則華航願意接受任何對企業有建設性的方案。

今天是喜氣洋洋的大年初三，國人四處忙走春，還有不少旅客在外地旅遊或探親，將在近日內搭機返國，是一年內旅客最需要華航疏運的時刻，華航所有員工責無旁貸，連日內媒體也不斷湧現勸阻工會在春節罷工的聲浪，盼工會重視飛行組員常年累積的社會地位與道德期待，切勿辜負民眾期望。華航重申，即使僅有一絲機會，華航仍不放棄協商，希望工會能以旅客為重，公司必定重視員工聲音，必定繼續本著誠信尋求共識。