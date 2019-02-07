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彩券買氣旺 大樂透上看1.4億元

2019-02-07 19:24聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

過年期間天氣好，彩券買氣也大增，台彩表示今天初三開獎的大樂透上看1.4億元，威力彩頭獎上看3.3億元。

台北市「飛來發彩券行」，初二開出1百萬元大紅包，也是第4屆以來開出的第7注春節大紅包，吸引大批民眾前來購買彩券試手氣，

台北士林飛來發彩券行前大批民眾購買彩券試手氣。記者林伯東／攝影
台北士林飛來發彩券行前大批民眾購買彩券試手氣。記者林伯東／攝影
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台北士林飛來發彩券行前大批民眾購買彩券試手氣。記者林伯東／攝影
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台北士林飛來發彩券行前大批民眾購買彩券試手氣。記者林伯東／攝影
台北士林飛來發彩券行前大批民眾購買彩券試手氣。記者林伯東／攝影
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彩券行紅包大樂透
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