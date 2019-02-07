機師罷工升溫！工會：即刻隨時準備發動罷工

2019-02-07 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



華航機師罷工箭在弦上，工會5日進行罷工演練有700名會員響應，機師工會、交通部與華航三方連日隔空喊話，交通部與華航表達願溝通，但針對工會提出三項訴求，要求華航同意改善疲勞航班、保障國籍機師升訓管道，以及近搭便車條款，雙方遲遲未達共識。機師工會今下午發出聲明表示，交通部出面協調，但華航仍拒絕接受改善疲勞航班等訴求，「工會迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工」。

工會表示，機師工會重啟罷工程序後，即便中央與地方主管機關均曾嘗試聯繫華航資方，建議華航公司針對工會訴求提出解決方案，然而，讓人極度遺憾的是，華航公司面對工會要求改善疲勞航班等訴求，直至今日下午兩點，華航資方對桃園市政府勞動局的回覆，竟然仍舊是：「改善疲勞航班、增加人力派遣，將提高人事成本，嚴重影響公司競爭力。」

工會表示，對於華航資方以所謂「公司競爭力」為藉口，完全無視飛航安全與飛行員長時間空中執勤的過勞現況，抵死拒絕工會要求改善疲勞航班等訴求，工會除了提出最嚴厲的譴責之外，正式宣布：迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工行動。

工會也指出，針對桃園市政府勞動局，於昨日農曆年大年初一，全體公務人員仍在休假期間，竟然配合華航資方，特別派出專人簽收華航公司所提出的勞資爭議調解申請，讓華航資方得以對內、對外混淆視聽，扭曲法令謊稱「調解期間不得罷工」，身為地方政府勞動主管機關，卻於勞資爭議過程中，傾向特定資方的作為，表達強烈的不滿。

工會補充，已接獲通報，華航資方提出勞資爭議調解申請後，桃園市政府勞動局考慮透過強制仲裁之程序，強行終止罷工行動之發動。工會提出嚴正警告，強烈反對由桃園市勞動局提出交付仲裁，瓦解工會之罷工權行使。

工會表示，回顧2016年6月華航空服員罷工期間，華航資方曾請求交付仲裁，當年桃園市政府斷然拒絕，市長鄭文燦甚至對外說出「強行仲裁一開先例，勞資爭議恐無解」的立場表示，倘若今天勞動局竟然可以偏向資方，選擇透過公權力，強行介入勞資爭議，以強制仲裁程序腰斬工會合法取得之罷工權，對照當年鄭文燦市長的發言，豈非是莫大諷刺。

工會也向社會大眾與可能受到影響的旅客，表達最深的遺憾與歉意。但工會也說，誠摯懇求社會大眾體諒，工會發起之罷工行動，雖然可能造成一時的不便，然而，倘若台灣社會繼續縱容一個將所謂「公司競爭力」凌駕於飛航安全與疲勞風險的經營團隊，對長遠的旅客安全以及飛行員健康狀態與勞動權益，所可能造成的嚴重風險與負面影響，恐怕將遠遠勝於一時的不便。