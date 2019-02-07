親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

車潮大軍來了！ 國五宜蘭回堵9公里恐塞到半夜

有圖有真相！ 馬英九人氣超旺 這張照片太驚人

熱！台中梧棲30.2度 設站42年2月最高溫

2019-02-07 16:16聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今天大年初三卻熱到像夏天。中央氣象局觀測，台中梧棲今天下午12時59分30.2度，創設站42年來2月最高溫紀錄，新屋29.1度也是設站7年2月最高溫紀錄。另外，新竹30.1度、台北31.1度、板橋30.7度，也都寫下設站以來2月第二至第三高溫紀錄。氣象局表示，今吹南風各地晴朗，加上太陽照射才創紀錄，但今晚開始東北風增強，明天北部高溫將下滑10度。

氣象局觀測，今天下午12時59分台中梧棲飆上30.2度，創下設站42年來二月最高溫，新屋下午12時50分29.1度，也創下設站7年以來2月最高溫紀錄。另外，新竹30.1度是設站以來2月第二高溫，台北31.3、板橋30.7則是設站以來2月第三高溫。自動測站方面，高雄內門34.1度最高溫，其次是嘉義縣馬頭山33度、雲林縣四湖32.8度。

氣象局預報員李孟軒表示，今晚開始東北季風增強，北部、東北部降雨機率提高，將有機會飄雨，天氣也將轉涼，明天北部高溫預計下滑10度，只有20度，低溫約15至17度，中南部、花東低溫約17至19度，高溫仍是26至30度，影響不明顯。

李孟軒表示，這波東北季風影響到2月11日下周一，當天上班日仍會飄雨，但下周二東北季風減弱後，北部將再度回溫，高溫可以回到26至27度，中南部可回升到29至31度，但下周四北部又會開始下雨，氣溫又會再度下滑。

氣象達人彭啟明上午在臉書指出，今天是年節最溫暖的一天，或是天氣最好的一天，西半部空氣品質要多留意，晚上開始東北風逐漸增強，北部、東部會有點感覺，明天初四醒來會覺得有點不同，但還不到冷的地步，但還是有點降溫轉涼，迎風面也有地形偶陣雨。中南部明天開始，中午高溫略降1、2度，感受應該不是很明顯。

高溫氣象局新竹
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

春節連假將收假！ 氣象局一張圖秒懂未來一周天氣

2019-02-07 13:27

「人才招募」放紅包 孩子錯愕家長無言

2019-02-07 12:47

機師罷工升溫！工會：即刻隨時準備發動罷工

2019-02-07 16:47

今天全台暖洋洋！ 高雄飆出34.1度高溫

2019-02-07 15:49

開春知性旅 三都建築文化遺產展15日開幕

2019-02-07 13:17

醫療公司推「侍病假」 可帶薪陪家人就診

2019-02-07 13:02

辭金融業投入濕地復育 劉順汶翻轉社會價值

2019-02-07 12:26

今晚東北風逐漸增強水氣增 影響至下周一

2019-02-07 12:14

曾被柯P預言會被消滅…看YouBike推手的驚喜翻轉人生

2019-02-07 12:00

當兵同梯都是8+9怎麼辦？過來人：他們才是好朋友！

2019-02-07 12:00

透明乾淨重食安 觀光工廠不怕看

2019-02-07 11:56

年年有「餘」 專家建議適量烹煮、大菜減量

2019-02-07 10:35

實驗動物的兩難 動物福祉成首要使命任務

2019-02-07 10:24

8個肉包「5人」過年一起吃 照片感動上萬網友

2019-02-07 10:10

暖化趨勢擋不住！ 過去5年排上全球暖前5名

2019-02-07 08:53

把握今天好天氣！ 明天起北部變天轉涼有感

2019-02-07 07:19

備年菜別忘防疫非洲豬瘟 環局：生豬肉不丟廚餘桶

2019-02-07 07:14

年菜華麗變身系列 年年有魚滑進來

2019-02-07 07:11

年菜華麗變身系列：銀芽烏魚子真有味

2019-02-07 07:10

健康你我他／運動控飲食 換回健康好身材

2019-02-07 01:08

醫師年節值班大作戰

2019-02-07 01:08

過年期間最好別來醫院報到？醫師的真心告白

2019-02-07 00:00

新年健康新願／運動控飲食 換回健康好身材

2019-02-07 00:00

人氣制服比一比／高鐵女孩限定高馬尾

2019-02-06 23:49

人氣制服比一比／高鐵合身不貼身 背心是亮點

2019-02-06 23:49

誰是幸運兒？35家投注站今晚開出「春節大紅包」

2019-02-06 22:22

看過來！大樂透和春節大紅包獎號出爐

2019-02-06 20:53

被學生霸佔、小黃跟車亂擠？全台最亂高鐵站第一名是...

2019-02-06 20:00

北市6位年輕人 集資買刮刮樂中百萬

2019-02-06 19:54

過年遊觀光工廠 小心踩到地雷

2019-02-06 19:48

熱氣球、萬盞LED燈！馬來西亞5場新春盛事 復古又創新

2019-02-06 19:47

赴菲律賓旅遊 慎防10大陷阱

2019-02-06 19:03

登機前買不停？機場五個小心機 讓你默默掏荷包

2019-02-06 17:19

天氣超好「賞櫻去」！全台8大賞櫻名所全攻略

2019-02-06 17:07

桃園市機師工會罷工演練 回傳訊息超過700封

2019-02-06 14:16

智慧運動系統當教練 春節健身又有趣

2019-02-06 13:18

吃過古早味年糕嗎？ 網淚：阿嬤用「灶」炊得最對味！

2019-02-06 12:00

全台瘋夾娃娃 無人店面前進中國試水溫

2019-02-06 10:55

夾娃娃免投幣 嗶悠遊卡也行得通

2019-02-06 10:54
看更多

熱門文章

不怕漏看！刮刮樂藏「中獎密碼」彩券行店員親授必知6事

2019-02-07 09:37

8個肉包「5人」過年一起吃 照片感動上萬網友

2019-02-07 10:10

天氣超好「賞櫻去」！全台8大賞櫻名所全攻略

2019-02-06 17:07

年輕人玩刮刮樂輸慘店家仍狂勸敗 她發「勸世文」讓網友全醒了

2019-02-07 10:23

旅客苦等6小時 換來遠航宣布包機停飛

2019-02-06 20:49

新年招財、桃花靠5招風水 家裡擺這個難怪小人超多

2019-02-06 21:30

登機前買不停？機場五個小心機 讓你默默掏荷包

2019-02-06 17:19

把握今天好天氣！ 明天起北部變天轉涼有感

2019-02-07 07:19

槓龜！年初三大樂透頭獎上看1.4億

2019-02-06 22:05

台灣宗教奇蹟！想發財 來這裡就對了

2019-02-07 09:00

看過來！大樂透和春節大紅包獎號出爐

2019-02-06 20:53

遠航包機故障停飛 影響約150旅客

2019-02-06 19:17

還有機會！2000萬超級紅包最大獎剩2個未刮出

2019-02-06 20:11

今日星座運勢／天蠍人氣升旺盛財運 財運見好就收

2019-02-07 00:00

赴菲律賓旅遊 慎防10大陷阱

2019-02-06 19:03

春節連假將收假！ 氣象局一張圖秒懂未來一周天氣

2019-02-07 13:27

誰是幸運兒？35家投注站今晚開出「春節大紅包」

2019-02-06 22:22

影／3海豚基隆港海洋廣場前現蹤 遊客驚喜：來賀年

2019-02-07 14:28

「人才招募」放紅包 孩子錯愕家長無言

2019-02-07 12:47

財神到！ 新北飛來鑫彩券行 五天刮出兩個百萬大獎

2019-02-07 14:06

太魯閣初二湧近萬人走春 今起至初四有免費遊園專車

2019-02-06 17:59

愛心+運氣爆棚！集資買整本 6大學生刮中百萬

2019-02-06 22:34

北市6位年輕人 集資買刮刮樂中百萬

2019-02-06 19:54

紅包收到這6張「100」 意外釣出一堆人想收購

2019-02-07 15:12

人氣制服比一比／台鐵藍白格紋領帶 專業又有朝氣

2019-02-06 23:49

過年遊觀光工廠 小心踩到地雷

2019-02-06 19:48

節日短期物流打工甘苦談 男大生：把易碎品當女友抱

2019-02-07 10:00

沾郭董財氣抽上上籤 男女同事集資刮出200萬加賓士車

2019-02-07 14:42

五代同堂回娘家 台中太平張家五百人團圓

2019-02-06 22:43

暖化趨勢擋不住！ 過去5年排上全球暖前5名

2019-02-07 08:53

大年初三估白天溫暖舒適 晚上將轉涼

2019-02-06 20:56

初三開獎 大樂透、威力彩頭獎上看1.4億、3.3億元

2019-02-07 10:36

趨吉避凶擋小人 這些生肖的人今年需要「豬隊友」

2019-02-06 18:53

連假出遊行程爆滿 治療師：孩童恐因壓力行為失序

2019-02-07 07:41

過年期間最好別來醫院報到？醫師的真心告白

2019-02-07 00:00

初二呷辦桌 內門523桌超澎湃

2019-02-06 22:49

國際精品大牌搶「金豬財」 推出這些金豬年特別款產品

2019-02-06 17:36

人氣制服比一比／高鐵合身不貼身 背心是亮點

2019-02-06 23:49

「無障礙旅遊」官網 一家老小快樂走春

2019-02-07 01:09

人氣制服比一比／高鐵女孩限定高馬尾

2019-02-06 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top