熱！台中梧棲30.2度 設站42年2月最高溫

2019-02-07 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天大年初三卻熱到像夏天。中央氣象局觀測，台中梧棲今天下午12時59分30.2度，創設站42年來2月最高溫紀錄，新屋29.1度也是設站7年2月最高溫紀錄。另外，新竹30.1度、台北31.1度、板橋30.7度，也都寫下設站以來2月第二至第三高溫紀錄。氣象局表示，今吹南風各地晴朗，加上太陽照射才創紀錄，但今晚開始東北風增強，明天北部高溫將下滑10度。

氣象局觀測，今天下午12時59分台中梧棲飆上30.2度，創下設站42年來二月最高溫，新屋下午12時50分29.1度，也創下設站7年以來2月最高溫紀錄。另外，新竹30.1度是設站以來2月第二高溫，台北31.3、板橋30.7則是設站以來2月第三高溫。自動測站方面，高雄內門34.1度最高溫，其次是嘉義縣馬頭山33度、雲林縣四湖32.8度。

氣象局預報員李孟軒表示，今晚開始東北季風增強，北部、東北部降雨機率提高，將有機會飄雨，天氣也將轉涼，明天北部高溫預計下滑10度，只有20度，低溫約15至17度，中南部、花東低溫約17至19度，高溫仍是26至30度，影響不明顯。

李孟軒表示，這波東北季風影響到2月11日下周一，當天上班日仍會飄雨，但下周二東北季風減弱後，北部將再度回溫，高溫可以回到26至27度，中南部可回升到29至31度，但下周四北部又會開始下雨，氣溫又會再度下滑。

氣象達人彭啟明上午在臉書指出，今天是年節最溫暖的一天，或是天氣最好的一天，西半部空氣品質要多留意，晚上開始東北風逐漸增強，北部、東部會有點感覺，明天初四醒來會覺得有點不同，但還不到冷的地步，但還是有點降溫轉涼，迎風面也有地形偶陣雨。中南部明天開始，中午高溫略降1、2度，感受應該不是很明顯。