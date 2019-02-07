今天全台暖洋洋！ 高雄飆出34.1度高溫

2019-02-07 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



根據中央氣象局觀測資料顯示，今天最高溫出現在內門(高雄市)，下午1時10分飆出34.1度高溫；排名第二的馬頭山(嘉義縣)下午1時30分也高達33.0度；高溫前10名全都超過32度。

今天白天各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。