今晚東北風逐漸增強水氣增 影響至下周一

2019-02-07 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天是年節最溫暖的一天，或天氣最好的一天，天氣風險公司天氣分析師李承運表示，西半部空氣品質要多留意，晚上開始東北風逐漸增強，北部東部會有點感覺，初四醒來會覺得有點不同，但還不到冷的地步，但還是有點降溫轉涼，迎風面也有地形偶陣雨。中南部明天開始，中午高溫略降1、2度，感受應該不是很明顯。

李承運表示，台灣仍為高壓迴流偏南風環境；白天時天氣穩定，各地雲量偏少，且溫度感受上全台於都略感炎熱，北部高溫26~29度，中南部28~31度，東部27~29度，台灣風向為偏南風至西南風，南來暖空氣明顯，南來水氣偏少，故天氣晴朗，降雨機率低；晚間起東北季風增強，初四起至收假日，中北部將轉為多雲到陰，高溫明顯降7~8度。

今晚間起東北季風增強，水氣增多，李承運表示，北部至東北角轉為陰時多雲天氣，局部短暫雨發生機會，中部以南包含中部影響則較小，南下冷空氣不強，僅造成北部天氣型態轉變及各地高溫下滑外，清晨低溫降幅較不明顯，雲雨帶配合雲系移入北部，明天高溫部分，北部降至19~21度，中南部則略微下滑降溫至24~28度。

李承運表示，此波東北季風增強後，北方系統再度進入活躍期，雖整體強度偏弱，但影響持續時間較久，預估影響至下周一，連續假期進入尾聲，建議把握今天和明天白天期間好天氣，安排走春出遊行程。

空氣汙染方面，台灣位於弱風區，擴散條件不佳，李承運表示，配合午後高溫，西半部空氣品質為普通到對敏感族群不健康等級，特別於午後高溫發生後，整體空氣品質轉不健康，戶外活動時仍預備口罩隔絕髒空氣。

氣象局說，今天白天各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。今晚起至明天東北季風增強，9日至11日東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。