親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

今晚東北風逐漸增強水氣增 影響至下周一

2019-02-07 12:14聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今天是年節最溫暖的一天，或天氣最好的一天，天氣風險公司天氣分析師李承運表示，西半部空氣品質要多留意，晚上開始東北風逐漸增強，北部東部會有點感覺，初四醒來會覺得有點不同，但還不到冷的地步，但還是有點降溫轉涼，迎風面也有地形偶陣雨。中南部明天開始，中午高溫略降1、2度，感受應該不是很明顯。

李承運表示，台灣仍為高壓迴流偏南風環境；白天時天氣穩定，各地雲量偏少，且溫度感受上全台於都略感炎熱，北部高溫26~29度，中南部28~31度，東部27~29度，台灣風向為偏南風至西南風，南來暖空氣明顯，南來水氣偏少，故天氣晴朗，降雨機率低；晚間起東北季風增強，初四起至收假日，中北部將轉為多雲到陰，高溫明顯降7~8度。

今晚間起東北季風增強，水氣增多，李承運表示，北部至東北角轉為陰時多雲天氣，局部短暫雨發生機會，中部以南包含中部影響則較小，南下冷空氣不強，僅造成北部天氣型態轉變及各地高溫下滑外，清晨低溫降幅較不明顯，雲雨帶配合雲系移入北部，明天高溫部分，北部降至19~21度，中南部則略微下滑降溫至24~28度。

李承運表示，此波東北季風增強後，北方系統再度進入活躍期，雖整體強度偏弱，但影響持續時間較久，預估影響至下周一，連續假期進入尾聲，建議把握今天和明天白天期間好天氣，安排走春出遊行程。

空氣汙染方面，台灣位於弱風區，擴散條件不佳，李承運表示，配合午後高溫，西半部空氣品質為普通到對敏感族群不健康等級，特別於午後高溫發生後，整體空氣品質轉不健康，戶外活動時仍預備口罩隔絕髒空氣。

氣象局說，今天白天各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。今晚起至明天東北季風增強，9日至11日東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

12日、13日東北季風稍減弱，氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。今天至明天清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

今天天氣。圖／翻攝自臉書「天氣風險 WeatherRisk」
今天天氣。圖／翻攝自臉書「天氣風險 WeatherRisk」
分享

高溫空氣品質
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

把握今天好天氣！ 明天起北部變天轉涼有感

2019-02-07 07:19

暖化趨勢擋不住！ 過去5年排上全球暖前5名

2019-02-07 08:53

8個肉包「5人」過年一起吃 照片感動上萬網友

2019-02-07 10:10

當兵同梯都是8+9怎麼辦？過來人：他們才是好朋友！

2019-02-07 12:00

醫療公司推「侍病假」 可帶薪陪家人就診

2019-02-07 13:02

辭金融業投入濕地復育 劉順汶翻轉社會價值

2019-02-07 12:26

曾被柯P預言會被消滅…看YouBike推手的驚喜翻轉人生

2019-02-07 12:00

透明乾淨重食安 觀光工廠不怕看

2019-02-07 11:56

年年有「餘」 專家建議適量烹煮、大菜減量

2019-02-07 10:35

實驗動物的兩難 動物福祉成首要使命任務

2019-02-07 10:24

備年菜別忘防疫非洲豬瘟 環局：生豬肉不丟廚餘桶

2019-02-07 07:14

年菜華麗變身系列 年年有魚滑進來

2019-02-07 07:11

年菜華麗變身系列：銀芽烏魚子真有味

2019-02-07 07:10

健康你我他／運動控飲食 換回健康好身材

2019-02-07 01:08

醫師年節值班大作戰

2019-02-07 01:08

過年期間最好別來醫院報到？醫師的真心告白

2019-02-07 00:00

新年健康新願／運動控飲食 換回健康好身材

2019-02-07 00:00

人氣制服比一比／高鐵女孩限定高馬尾

2019-02-06 23:49

人氣制服比一比／高鐵合身不貼身 背心是亮點

2019-02-06 23:49

誰是幸運兒？35家投注站今晚開出「春節大紅包」

2019-02-06 22:22

看過來！大樂透和春節大紅包獎號出爐

2019-02-06 20:53

被學生霸佔、小黃跟車亂擠？全台最亂高鐵站第一名是...

2019-02-06 20:00

北市6位年輕人 集資買刮刮樂中百萬

2019-02-06 19:54

過年遊觀光工廠 小心踩到地雷

2019-02-06 19:48

熱氣球、萬盞LED燈！馬來西亞5場新春盛事 復古又創新

2019-02-06 19:47

赴菲律賓旅遊 慎防10大陷阱

2019-02-06 19:03

登機前買不停？機場五個小心機 讓你默默掏荷包

2019-02-06 17:19

天氣超好「賞櫻去」！全台8大賞櫻名所全攻略

2019-02-06 17:07

桃園市機師工會罷工演練 回傳訊息超過700封

2019-02-06 14:16

智慧運動系統當教練 春節健身又有趣

2019-02-06 13:18

吃過古早味年糕嗎？ 網淚：阿嬤用「灶」炊得最對味！

2019-02-06 12:00

全台瘋夾娃娃 無人店面前進中國試水溫

2019-02-06 10:55

夾娃娃免投幣 嗶悠遊卡也行得通

2019-02-06 10:54

視夾娃娃機為廣大通路 他砸千萬元代理商品

2019-02-06 10:52

春節掌握三撇步 三高患者好過年

2019-02-06 10:20

把握今明好天氣走春 初四變天冷空氣南下轉涼

2019-02-06 10:13

天氣超好有原因！ 鄭明典一張圖讓你知道台灣多幸運

2019-02-06 08:22

今明兩天好天氣！ 中南部高溫上看30度

2019-02-06 07:20

他們犧牲和家人過節留守醫院 別忘了和醫護說聲謝謝

2019-02-06 07:08
看更多

熱門文章

刮中5000元…彩券行只給3880元？ 「100元是走路工」

2019-02-06 14:45

不怕漏看！刮刮樂藏「中獎密碼」彩券行店員親授必知6事

2019-02-07 09:37

8個肉包「5人」過年一起吃 照片感動上萬網友

2019-02-07 10:10

天氣超好「賞櫻去」！全台8大賞櫻名所全攻略

2019-02-06 17:07

旅客苦等6小時 換來遠航宣布包機停飛

2019-02-06 20:49

新年招財、桃花靠5招風水 家裡擺這個難怪小人超多

2019-02-06 21:30

登機前買不停？機場五個小心機 讓你默默掏荷包

2019-02-06 17:19

年輕人玩刮刮樂輸慘店家仍狂勸敗 她發「勸世文」讓網友全醒了

2019-02-07 10:23

槓龜！年初三大樂透頭獎上看1.4億

2019-02-06 22:05

把握今天好天氣！ 明天起北部變天轉涼有感

2019-02-07 07:19

看過來！大樂透和春節大紅包獎號出爐

2019-02-06 20:53

遠航包機故障停飛 影響約150旅客

2019-02-06 19:17

台灣宗教奇蹟！想發財 來這裡就對了

2019-02-07 09:00

真是好狗運！牠叫了幾聲 高雄男下秒竟刮中100萬

2019-02-06 14:59

媳婦睡覺婆婆幫準備午餐 溺愛之情讓老公直喊不公

2019-02-06 14:28

今日星座運勢／天蠍人氣升旺盛財運 財運見好就收

2019-02-07 00:00

赴菲律賓旅遊 慎防10大陷阱

2019-02-06 19:03

還有機會！2000萬超級紅包最大獎剩2個未刮出

2019-02-06 20:11

誰是幸運兒？35家投注站今晚開出「春節大紅包」

2019-02-06 22:22

太魯閣初二湧近萬人走春 今起至初四有免費遊園專車

2019-02-06 17:59

愛心+運氣爆棚！集資買整本 6大學生刮中百萬

2019-02-06 22:34

北市6位年輕人 集資買刮刮樂中百萬

2019-02-06 19:54

人氣制服比一比／台鐵藍白格紋領帶 專業又有朝氣

2019-02-06 23:49

把握今明好天氣走春 初四變天冷空氣南下轉涼

2019-02-06 10:13

過年遊觀光工廠 小心踩到地雷

2019-02-06 19:48

五代同堂回娘家 台中太平張家五百人團圓

2019-02-06 22:43

大年初三估白天溫暖舒適 晚上將轉涼

2019-02-06 20:56

趨吉避凶擋小人 這些生肖的人今年需要「豬隊友」

2019-02-06 18:53

暖化趨勢擋不住！ 過去5年排上全球暖前5名

2019-02-07 08:53

連假出遊行程爆滿 治療師：孩童恐因壓力行為失序

2019-02-07 07:41

節日短期物流打工甘苦談 男大生：把易碎品當女友抱

2019-02-07 10:00

初二呷辦桌 內門523桌超澎湃

2019-02-06 22:49

過年期間最好別來醫院報到？醫師的真心告白

2019-02-07 00:00

桃園市機師工會罷工演練 回傳訊息超過700封

2019-02-06 14:16

國際精品大牌搶「金豬財」 推出這些金豬年特別款產品

2019-02-06 17:36

人氣制服比一比／高鐵合身不貼身 背心是亮點

2019-02-06 23:49

過年吃日本空運「紅楚蟹」　一整隻只要1380元可吃到

2019-02-06 16:11

初三開獎 大樂透、威力彩頭獎上看1.4億、3.3億元

2019-02-07 10:36

「無障礙旅遊」官網 一家老小快樂走春

2019-02-07 01:09

雙贏彩第108032期開獎

2019-02-06 21:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top