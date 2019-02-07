透明乾淨重食安 觀光工廠不怕看

2019-02-07 11:56 中央社 台北7日電



非洲豬瘟讓人聞「豬」色變，不過雲林縣的豬肉觀光工廠，讓遊客親眼看著豬肉從產地到餐廳的處理過程；而南部穀物文創樂園及中部的台灣味噌釀造文化館，也都是產業轉型、獲經濟部2018年國際亮點觀光工廠的成功案例。

工研院智慧機械科技中心經理蔡秀如說，雲林縣良作工場農業文創館以文創設計風格的餐廳、展場布置及一目了然的肉品生產線，顛覆一般人對於養豬場的想像。

良作工場農業文創館長許瑞霖表示，文創館內開放肉品分切產線，每位遊客都像是檢驗員，從豬肉大區塊分切成小分量裝產品作業流程，盡入眼底，遊客知道餐廳的豬肉怎麼來，就可以在館內附設餐廳裡，安心享受美味的豬肉料理。

許瑞霖說，文創館選用種源穩定的指定牧場，以「優生學」概念培育出亞洲人喜愛的肉豬品種；牧場並逐批藥殘檢驗把關飼養條件，生產的肉品載明豬隻源頭，讓豬肉兼顧口感及安全追溯性。

針對國人喜歡買溫體豬肉的習慣，許瑞霖認為，溫體豬肉在屠宰、分切、運輸、販售等階段流程很難確保抑制生菌孳長，更難維護環境衛生；建議消費者選用全程冷鏈的冷藏肉或冷凍肉。

他強調，衛生安全的豬肉應該從屠宰場開始以冷鏈車載運屠體回到豬肉分切廠，經過高壓清水洗滌後，進入預冷室靜置18到24小時，待後腿中心部位降到攝氏5度時，再進入分切產線。

分切室必須控制在攝氏15度以下，快速分切並包裝，通過金屬檢測的查驗後，貼上產銷履歷追蹤的標示後裝箱，分別進入冷藏或冷凍冷鏈儲存、物流系統。至於挑選和料理冷凍豬肉，他建議購買急速冷凍(攝氏零下40度)的豬肉，從冷凍再緩慢冷藏退冰較好。

與良作工場農業文創館同樣獲得經濟部國際亮點和優良觀光工廠肯定的「紅頂穀創穀物文創樂園」及「台灣味噌釀造文化館」，也各自靠著成功的轉型創新，接受工研院的輔導協助，在南部和中部闖出一片天。

紅頂穀創穀物文創樂園位於高雄市左營區，是穀物營養業者打造的國內首座穀物文創樂園。這個觀光工廠規劃穀倉咖啡、穀倉藝文、穀樂坊、穀工坊、故事館等場域，參觀者可品嚐穀物產品，更能了解穀物的生產過程知識。

由工研院輔導獲得經濟部優良觀光工廠的「台灣味噌釀造文化館」位於台中市豐原區，釀造廠有近70年歷史，早期由「復興碾米廠」起家，生產味噌和醬油，味噌產量更是中部第一。

隨著家族第3代接手，導入食品安全和有機概念，將製程標準化，成功帶領傳統釀造業轉型；隨後為推廣台灣釀造文化，成立「台灣味噌釀造文化館」，完整介紹味噌歷史、種類、原料等資訊，參觀民眾更可以自己手做味噌、味噌手工皂，並品嚐道地美味的味噌湯。