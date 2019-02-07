國道中部路段大塞車 出遊要注意路況

2019-02-07 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



今天大年初三，正是風和日麗，民眾紛紛出遊湧向各風景區，上午造成國道中部路段車流量大，部分路段大塞車，尤其是國道3號福爾摩沙高速公路南下路段最嚴重，平均車速約30公里上下，國道警方呼籲駕駛人多利用替代道路避開。

國道第7警察大隊表示，從今天上午10時起，大量車流湧進國道3號，尤其南下路段出現塞車現象，車輛走走停停，從和美交流道到中彰系統交流道車速約39公里、中彰系統交流道到中投約30公里、中投到霧峰交流道車速也在30公里左右，並偶有小碰撞事故，但都立即排除。

至於國道一號中山高部分，國道公路警察第三大隊表示，因國道三號塞車，一些車流從中彰系統交流道轉入中山高，南下部分，王田交流道至北斗交流道、北上路段南屯交流道至臺中系統交流道、北斗交流道至埔鹽系統交流道，均出現壅塞現象，車速也在40公里左右。

國道第三大隊表示，中山高速公路中部路段今天採取的交通管制措施有：

(一)台76線埔鹽系統交流道接國道1號南、北向均封閉、

(二)下午13時-18時高乘載管制、