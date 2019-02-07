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影／初三好天氣車流大 國道壅塞紫爆

2019-02-07 10:56聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

大年初三不少民眾把握好天氣出遊，上午國道車流量大，國1、國3、國5都出現嚴重塞車情形，國5國3甚至一度出現紫爆的情形，時速低於20，國3南下中和至龍潭路段車多壅塞，時速低於40公里。

大年初三不少民眾把握好天氣出遊，上午國道車流量大，國3南下路段車多壅塞，時速低於...
大年初三不少民眾把握好天氣出遊，上午國道車流量大，國3南下路段車多壅塞，時速低於40公里。記者王騰毅／攝影
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大年初三不少民眾把握好天氣出遊，上午國道車流量大，國3南下路段車多壅塞，時速低於...
大年初三不少民眾把握好天氣出遊，上午國道車流量大，國3南下路段車多壅塞，時速低於40公里。記者王騰毅／攝影
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大年初三不少民眾把握好天氣出遊，上午國道車流量大，國3南下路段車多壅塞，時速低於40公里。記者王騰毅／攝影
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大年初三不少民眾把握好天氣出遊，上午國道車流量大，國3南下路段車多壅塞，時速低於40公里。記者王騰毅／攝影
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大年初三不少民眾把握好天氣出遊，上午國道車流量大，國3南下路段車多壅塞，時速低於40公里。記者王騰毅／攝影
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大年初三不少民眾把握好天氣出遊，上午國道車流量大，國3南下路段車多壅塞，時速低於40公里。記者王騰毅／攝影
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大年初三不少民眾把握好天氣出遊，上午國道車流量大，國3南下路段車多壅塞，時速低於40公里。記者王騰毅／攝影
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塞車國道
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