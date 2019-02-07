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不一樣動物照護員 上工前要先洗澡

2019-02-07 11:53中央社 台北7日電

這工作很另類，上工前必須先洗澡。國研院實驗動物中心人員為了確保實驗動物不受感染，每次進入動物房前都要先洗澡，一天至少兩次，還會測試洗得夠不夠乾淨。

實驗動物顧名思義是為實驗目的而飼養的動物，動物在不同階段，管控的程度也不一樣。舉例來說，動物繁殖區必須排除的病原菌清單最長，因此控管很嚴，人員進入必須先洗澡，確保繁殖區不受病菌感染。相較之下，實驗區只需吹塵，再穿上無菌衣即可。

在國研院實驗動物中心工作超過10年的林相汝受訪時表示，第一線照護人員每天上班的第一件事就是洗澡，早上8、9時洗完澡，換上殺菌過的內衣褲，再套上全身的無菌衣進入動物房，裡面一待至少2、3小時，因此，進去前必須吃飽喝足、上完廁所。

「洗澡不是隨便洗」，國家實驗動物中心研究員秦咸靜說，這跟在家洗澡不一樣，衣著可以包覆的地方不重要，重點是露出來的頭、臉與手部，一定要洗乾淨。有人洗了頭沒洗臉，頭髮的細菌跑到臉上，等於越洗越髒。

她說，洗澡也不是洗香的，最好用有殺菌效果的沐浴乳或洗髮精。為避免氣味影響動物的費洛蒙，因此香水、指甲油都要避免。在實驗動物中心的洗澡不是比快，而是誰洗得最乾淨，他們會用細菌培養皿測試，誰洗完殘留的細菌最多，會被要求改進。

動物房如此「高規格」，背後其實有嚴肅意義在。林相汝說，動物如果被感染，可能導致實驗結果偏差，而需要更多動物投入實驗，「我們很介意這點，非常小心避免」，這也是實驗動物中心強調的「品質第一、福祉優先」精神，確保動物的品質，除了能有效完成實驗，最終是希望達到實驗動物減量。

動物實驗長久以來爭議不斷。林相汝認為，沒有人喜歡殺生，看到越來越多人受阿茲海默等疾病之苦，生醫研究若能研發出更好的藥物，長遠來看是讓更多人受惠，「我不否認有爭議，但我們沒有私心去傷害動物」，也在動物福祉上盡最大的努力。

養實驗動物和養寵物完全不一樣，林相汝說，飼養實驗動物講究標準化，吃固定的飼料，不能亂吃零食，避免影響動物的生理狀況，換飼料也要經過嚴格評估。像大鼠、小鼠的食量較固定，放置飼料時不用擔心量過多；但「呆萌」的天竺鼠要定量給飼料，否則會因沒有節制一直吃而過胖。

鼠類的飼養箱，除了基本的食物與水外，還設置遊戲空間和牧草球，供老鼠鑽洞、啃咬，希望讓實驗動物住得開心。長時間待在無菌室跟動物相處，林相汝不覺得苦悶，反而覺得療癒，「花多少心力在動物身上，動物也會給予多少回饋」，看到動物健康不生病是飼育團隊最大的成就。

不過，林相汝也坦言，工作最困難的部分是面對動物必須被犧牲的時候，信仰佛教的她會為動物念經，希望牠們遠離苦痛，不再輪迴。

26歲進入實驗動物中心到現在，林相汝覺得每天都像剛進來時的心情一樣，「把動物照顧好，感覺很快樂」，她也相信，用心、帶有熱忱地去做，可以做得比別人更好，控管好飼養的動物量，避免更多實驗動物被犧牲，也是一種貢獻。

無菌室的工作環境彷彿與世隔絕，但林相汝說，「其實很舒適」，因為溫度適宜，也不會有PM2.5，「不管冬天還是夏天，一上班都會很想趕快躲進去」，心中很早就決定，要在實驗中心做到退休。

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