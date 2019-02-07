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實驗動物的兩難 動物福祉成首要使命任務

2019-02-07 10:24中央社 台北7日電

根據統計，台灣囓齒類實驗動物年使用量約70萬左右。國研院實驗動物中心104年開始比照醫師宣讀誓詞，將動物福祉內化成實驗人員的本能，盡力在人道與實驗之間取得平衡。

國研院實驗動物中心即將搬入國家生技研究園區G棟，1月17日舉行啟用典禮當天，出席人員一手持「3R」卡，一手撫於胸上，宣讀「我將遵循動物福祉的最高標準，尊重愛護將生命託付給我們的實驗動物，盡我的力量在人道與實驗間取得平衡，慎重考慮各種活體實驗替代方法，努力減少動物的使用數量，避免讓動物承受不必要的痛苦或傷害…」誓詞。

獸醫系出身的國研院實驗動物中心主任余俊強接受中央社記者訪問時表示，念書時是學習如何拯救生命，動物實驗卻是犧牲動物，「其實有矛盾存在」，但生醫研究是為了人類的福祉研發新藥，在沒有更好的替代辦法前，實驗動物仍有必要。

國家實驗動物中心研究員兼企劃推廣組長秦咸靜說，國家實驗動物中心已有25年歷史，前20年都以繁殖動物為主，近幾年開始有比較多實驗，動物從最健康的樣子到必須進行誘發氣喘、植入腫瘤等實驗，對實驗人員的心理其實衝擊很大。

當時，實驗中心舉辦家庭日，穩定同仁心緒，讓他們知道這個工作的意義在哪；近年來不斷強調動物福祉的重要性，民國104年開始比照醫師宣讀誓詞，將動物福祉視為首要任務。

秦咸靜說，可以不做動物實驗當然最好，但如果仍避免不了，「只有我們才能夠做到更好的時候，我們的存在價值就會顯現」。

「3R指的是Refine（精煉）、Reduce（減少）和Replace（替代）」，余俊強說，3R是英國科學家提出的概念，希望在做動物實驗時，技術要純熟一點，減少動物的痛苦；思考如何減少動物實驗的用量，也要多評估、模擬其他方式以替代動物實驗。

余俊強認為，宣誓是實驗人員對動物的公開表白，也是一種莊嚴的承諾，讓動物福祉的概念內化成本能，展現在與動物相處的態度上。他認為還有一個「R」是Responsibility（責任），做為國家級的實驗動物中心，希望扮演領頭羊角色，帶領其他單位一起前進。

台灣約有200個實驗動物機構，事實上存在良莠不齊的情況。過去有NGO團體批評不好的單位應該淘汰。余俊強說，有些單位為了做實驗自行建置小型動物房，但維繫不易，經國家實驗動物中心協助輔導，承接實驗的執行，也間接讓能量不足的動物房退場。

他說，未來國家實驗動物中心將從過去一年500籠提升到6500籠，能提供2萬多隻實驗動物，也開放讓新創的生技公司租用或直接委託做動物實驗。

國家實驗動物中心全台有台北、新竹與台南3個中心，其中台南有兩個據點，台北與台南主力為新藥研發及生醫研究，台南另一個據點是臨床前試驗手術及照顧平台，新竹則主要做醫材的臨床前測試實驗。

北部的實驗動物中心主要飼養的動物包括小鼠、大鼠、倉鼠、天竺鼠和兔子，南部則飼有豬、犬、羊等大型動物。余俊強說，一年使用量70萬的實驗動物中，70%為老鼠、20%是魚、10%為其他動物。

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