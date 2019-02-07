備年菜別忘防疫非洲豬瘟 環局：生豬肉不丟廚餘桶

2019-02-07 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



農曆春節期間，不少民眾家中累積廚餘及生活垃圾等，桃園市環保局表示，各區清潔中隊從初一至初四（2月5日至2月8日）暫停垃圾清運，將於2月9日（初五）上午9點起加班收一趟垃圾至收完為止，初七（2/11）恢復正常清運，環保局提醒春節暫停垃圾收運期間，家中的垃圾請妥善打包並分類，不可亂丟，以免影響環境衛生或破壞市容。各區詳細垃圾清運時間，可至桃園市政府環境保護局官網(https://www.tydep.gov.tw/tydep/)查詢。

為避免國內爆發非洲豬瘟疫情，環保署日前宣導若有過期的國內生豬肉應丟至垃圾桶，透過各縣市清潔隊垃圾車送到焚化爐焚燒，阻絕疫情發生可能性。環保局表示，過年期間除了享用美味年菜，應配合惜食減量，吃剩的廚餘瀝水及生豬肉不丟廚餘桶，共同防範非洲豬瘟。

部分養豬場因應中央政策，已由廚餘改換飼料，不少餐廳業者擔心廚餘去化問題，環保局表示，餐廳業者可委託合格廢棄物清除處理機構清理（詳情可至桃園市廢棄物清除處理商業同業公會www.epty.org.tw查詢）。或由餐廳配合減少廚餘產生（節省處理費），先減量→自行瀝乾（或脫水）→排出→須付費$委託清除→須付費$委託處理。並提醒業者委託前應簽委託契約，委託後要求提供妥善處理證明。