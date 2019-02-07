親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

沒帶身分證不能兌換發票 婦竟打超商女店員巴掌

備年菜別忘防疫非洲豬瘟 環局：生豬肉不丟廚餘桶

2019-02-07 07:14聯合報 記者許政榆╱即時報導

農曆春節期間，不少民眾家中累積廚餘及生活垃圾等，桃園市環保局表示，各區清潔中隊從初一至初四（2月5日至2月8日）暫停垃圾清運，將於2月9日（初五）上午9點起加班收一趟垃圾至收完為止，初七（2/11）恢復正常清運，環保局提醒春節暫停垃圾收運期間，家中的垃圾請妥善打包並分類，不可亂丟，以免影響環境衛生或破壞市容。各區詳細垃圾清運時間，可至桃園市政府環境保護局官網(https://www.tydep.gov.tw/tydep/)查詢。

為避免國內爆發非洲豬瘟疫情，環保署日前宣導若有過期的國內生豬肉應丟至垃圾桶，透過各縣市清潔隊垃圾車送到焚化爐焚燒，阻絕疫情發生可能性。環保局表示，過年期間除了享用美味年菜，應配合惜食減量，吃剩的廚餘瀝水及生豬肉不丟廚餘桶，共同防範非洲豬瘟。

部分養豬場因應中央政策，已由廚餘改換飼料，不少餐廳業者擔心廚餘去化問題，環保局表示，餐廳業者可委託合格廢棄物清除處理機構清理（詳情可至桃園市廢棄物清除處理商業同業公會www.epty.org.tw查詢）。或由餐廳配合減少廚餘產生（節省處理費），先減量→自行瀝乾（或脫水）→排出→須付費$委託清除→須付費$委託處理。並提醒業者委託前應簽委託契約，委託後要求提供妥善處理證明。

相關問題可洽桃園市廢棄物清除處理商業同業公會諮詢電話：03-3360090，或桃園市政府環境保護局諮詢電話:03-3345119 ; 03-3386021#1534。

桃園市環境清潔稽查大隊指出，今年小年夜（2/3）、除夕（2/4）兩日加班收垃圾，...
桃園市環境清潔稽查大隊指出，今年小年夜（2/3）、除夕（2/4）兩日加班收垃圾，初一（2月5日）至初四（2月8日）暫停垃圾清運。圖／環保局提供
分享
桃園市108年春節期間垃圾清運期程表。圖／環保局提供
桃園市108年春節期間垃圾清運期程表。圖／環保局提供
分享
桃園市環保局呼籲民眾配合惜食減量、廚餘瀝水及生豬肉不丟廚餘桶等措施，共同防範非洲...
桃園市環保局呼籲民眾配合惜食減量、廚餘瀝水及生豬肉不丟廚餘桶等措施，共同防範非洲豬瘟。圖／環保局提供
分享
108年桃園市春節期間垃圾清運期程表。圖／市府提供
108年桃園市春節期間垃圾清運期程表。圖／市府提供
分享
部分養豬場因應中央政策，已由廚餘改換飼料，不少餐廳業者擔心廚餘去化問題，桃園市環...
部分養豬場因應中央政策，已由廚餘改換飼料，不少餐廳業者擔心廚餘去化問題，桃園市環保局呼籲業者可委託合格廢棄物清除處理機構清理。圖／環保局提供
分享

廚餘非洲豬瘟廢棄物
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

把握今天好天氣！ 明天起北部變天轉涼有感

2019-02-07 07:19

暖化趨勢擋不住！ 過去5年排上全球暖前5名

2019-02-07 08:53

登機前買不停？機場五個小心機 讓你默默掏荷包

2019-02-06 17:19

年菜華麗變身系列 年年有魚滑進來

2019-02-07 07:11

年菜華麗變身系列：銀芽烏魚子真有味

2019-02-07 07:10

健康你我他／運動控飲食 換回健康好身材

2019-02-07 01:08

醫師年節值班大作戰

2019-02-07 01:08

過年期間最好別來醫院報到？醫師的真心告白

2019-02-07 00:00

新年健康新願／運動控飲食 換回健康好身材

2019-02-07 00:00

人氣制服比一比／高鐵女孩限定高馬尾

2019-02-06 23:49

人氣制服比一比／高鐵合身不貼身 背心是亮點

2019-02-06 23:49

誰是幸運兒？35家投注站今晚開出「春節大紅包」

2019-02-06 22:22

看過來！大樂透和春節大紅包獎號出爐

2019-02-06 20:53

被學生霸佔、小黃跟車亂擠？全台最亂高鐵站第一名是...

2019-02-06 20:00

北市6位年輕人 集資買刮刮樂中百萬

2019-02-06 19:54

過年遊觀光工廠 小心踩到地雷

2019-02-06 19:48

熱氣球、萬盞LED燈！馬來西亞5場新春盛事 復古又創新

2019-02-06 19:47

赴菲律賓旅遊 慎防10大陷阱

2019-02-06 19:03

天氣超好「賞櫻去」！全台8大賞櫻名所全攻略

2019-02-06 17:07

桃園市機師工會罷工演練 回傳訊息超過700封

2019-02-06 14:16

智慧運動系統當教練 春節健身又有趣

2019-02-06 13:18

吃過古早味年糕嗎？ 網淚：阿嬤用「灶」炊得最對味！

2019-02-06 12:00

全台瘋夾娃娃 無人店面前進中國試水溫

2019-02-06 10:55

夾娃娃免投幣 嗶悠遊卡也行得通

2019-02-06 10:54

視夾娃娃機為廣大通路 他砸千萬元代理商品

2019-02-06 10:52

春節掌握三撇步 三高患者好過年

2019-02-06 10:20

把握今明好天氣走春 初四變天冷空氣南下轉涼

2019-02-06 10:13

天氣超好有原因！ 鄭明典一張圖讓你知道台灣多幸運

2019-02-06 08:22

今明兩天好天氣！ 中南部高溫上看30度

2019-02-06 07:20

他們犧牲和家人過節留守醫院 別忘了和醫護說聲謝謝

2019-02-06 07:08

做了這件事 你也能把家裡所有長輩帶去走春

2019-02-06 07:07

新年健康新願／泡腳、抬腿、勤按摩 抽筋大改善

2019-02-06 00:52

偷師廚神 剩餘年菜大變身

2019-02-06 00:27

掌握4原則 年節吃不胖

2019-02-06 00:23

雲林超旺！首創記錄同一天開出大樂透、刮刮樂頭獎

2019-02-06 00:12

初一大樂透頭獎 雲林1人獨得2.17億

2019-02-05 22:51

亡夫託夢買福袋 花蓮婦人抽中汽車

2019-02-05 22:39

春節億萬富翁出爐！ 大樂透2.17億頭獎一人獨得

2019-02-05 22:10

高鐵員工每日上工檢查服儀 指甲油顏色還有指定色卡

2019-02-05 21:28
看更多

熱門文章

刮中5000元…彩券行只給3880元？ 「100元是走路工」

2019-02-06 14:45

初二回娘家「6大禁忌」別犯 小心帶衰家運一整年

2019-02-06 11:36

旅客苦等6小時 換來遠航宣布包機停飛

2019-02-06 20:49

新年招財、桃花靠5招風水 家裡擺這個難怪小人超多

2019-02-06 21:30

登機前買不停？機場五個小心機 讓你默默掏荷包

2019-02-06 17:19

天氣超好「賞櫻去」！全台8大賞櫻名所全攻略

2019-02-06 17:07

槓龜！年初三大樂透頭獎上看1.4億

2019-02-06 22:05

看過來！大樂透和春節大紅包獎號出爐

2019-02-06 20:53

遠航包機故障停飛 影響約150旅客

2019-02-06 19:17

媳婦睡覺婆婆幫準備午餐 溺愛之情讓老公直喊不公

2019-02-06 14:28

真是好狗運！牠叫了幾聲 高雄男下秒竟刮中100萬

2019-02-06 14:59

婆婆分祖產讓夫和姐共有 媳怨：是怕落入我手中吧

2019-02-06 10:00

還有機會！2000萬超級紅包最大獎剩2個未刮出

2019-02-06 20:11

誰是幸運兒？35家投注站今晚開出「春節大紅包」

2019-02-06 22:22

赴菲律賓旅遊 慎防10大陷阱

2019-02-06 19:03

把握今天好天氣！ 明天起北部變天轉涼有感

2019-02-07 07:19

今日星座運勢／天蠍人氣升旺盛財運 財運見好就收

2019-02-07 00:00

太魯閣初二湧近萬人走春 今起至初四有免費遊園專車

2019-02-06 17:59

北市6位年輕人 集資買刮刮樂中百萬

2019-02-06 19:54

人氣制服比一比／台鐵藍白格紋領帶 專業又有朝氣

2019-02-06 23:49

把握今明好天氣走春 初四變天冷空氣南下轉涼

2019-02-06 10:13

愛心+運氣爆棚！集資買整本 6大學生刮中百萬

2019-02-06 22:34

過年遊觀光工廠 小心踩到地雷

2019-02-06 19:48

大年初三估白天溫暖舒適 晚上將轉涼

2019-02-06 20:56

致春節恐歸與憂鬱的你：為什麼寧願一人過節，也不願返鄉？

2019-02-06 09:46

五代同堂回娘家 台中太平張家五百人團圓

2019-02-06 22:43

趨吉避凶擋小人 這些生肖的人今年需要「豬隊友」

2019-02-06 18:53

桃園市機師工會罷工演練 回傳訊息超過700封

2019-02-06 14:16

國際精品大牌搶「金豬財」 推出這些金豬年特別款產品

2019-02-06 17:36

過年吃日本空運「紅楚蟹」　一整隻只要1380元可吃到

2019-02-06 16:11

初二呷辦桌 內門523桌超澎湃

2019-02-06 22:49

雙贏彩第108032期開獎

2019-02-06 21:06

視夾娃娃機為廣大通路 他砸千萬元代理商品

2019-02-06 10:52

連假出遊行程爆滿 治療師：孩童恐因壓力行為失序

2019-02-07 07:41

過年期間最好別來醫院報到？醫師的真心告白

2019-02-07 00:00

人氣制服比一比／高鐵合身不貼身 背心是亮點

2019-02-06 23:49

溫昇豪酒窩新菜上桌 傳奇拉菲也入菜

2019-02-06 21:35

「無障礙旅遊」官網 一家老小快樂走春

2019-02-07 01:09

全台瘋夾娃娃 無人店面前進中國試水溫

2019-02-06 10:55

大福彩第108011期開獎

2019-02-06 21:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top