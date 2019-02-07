年菜華麗變身系列 年年有魚滑進來

2019-02-07 07:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



過年多大魚大肉，年菜澎湃，但小家庭可能吃不完，有「亞洲食神」美譽的特金御廚呂哲維及董氏基金會營養組主任許惠玉，教大家如何將剩餘年菜華麗變身，爽口又不膩。

●紅燒魚→滑蛋歲魚

材料：紅燒魚半尾、牛奶1/2杯、雞蛋5粒、蔥1支

調味料：鹽1/4小匙、胡椒粉1/8小匙

作法：

1. 紅燒魚肉剝下淨肉並拆碎、切蔥花

2. 雞蛋加牛奶、蔥花、胡椒粉打勻，以不沾鍋入炒魚肉、蛋液、鹽，中火快速拌勻至8分熟盛盤即可

特金御廚呂哲維的叮嚀：

不論是拜拜後的炸魚、鹹酥魚、或是糖醋魚、清蒸魚、紅燒魚，都代表「年年有餘」，一定是年夜飯桌上必出的菜，但往往除夕當天不會食用，而是隔日加熱再用，若將魚肉拆下，改造成滑蛋魚，搭配蔥花不但好看，細嫩的魚肉與滑蛋更好入口，營養美味也再升級。

此外要注意的是，魚肉取下千萬要注意不要有魚刺殘留，滑蛋顧名思義就是要看起來吃起來軟滑順口，要以中小火慢慢推炒，且不可炒至全熟，因為盛盤後仍有餘溫會追熟，故炒八分熟，初學者建議用無敵的不沾鍋來製作，就能輕鬆上菜。

董氏基金會營養組主任許惠玉的叮嚀：

因為「年年有餘」，一條魚從拜拜祭祖完，到年夜飯擺桌，傳統上是要隔天才吃，通常大家不斷看到同一條魚就沒了味口；這樣的變身方式還有額外附加蛋白質、鈣質等，但海鮮容易腐敗，隔夜菜務必要注意保存方式。