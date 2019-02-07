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年菜華麗變身系列：銀芽烏魚子真有味

2019-02-07 07:10聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

過年多大魚大肉，年菜澎湃，但小家庭可能吃不完，有「亞洲食神」美譽的特金御廚呂哲維及董氏基金會營養組主任許惠玉，教大家如何將剩餘年菜華麗變身，爽口又不膩。

●烏魚子→銀芽烏魚子

材料：烏魚子半付、綠豆芽半斤、辣椒1支、青椒1/4粒、蒜仁2粒

調味料：鹽1/4小匙、味精1/2小匙、米酒1小匙、白醋1/2小匙、香油1小匙、太白粉水1小匙

作法：

1. 烏魚子入鍋以少許油小火煎至外表微焦上色取出，切小碎丁

2. 綠豆芽撿除頭尾為銀芽、辣椒去籽切絲、青椒去籽切絲、蒜仁切末

3. 鍋入油1大匙爆香蒜末、辣椒絲，入炒銀芽、青椒絲、調味料、水3大匙，快速爆炒熟後盛盤，上面撒上烏魚子碎即可

特金御廚呂哲維的叮嚀：

烏魚子是年節送禮的台灣烏金，如果有剩的烏魚子，或是切片後沒吃完的，都可以拿來變身。由於烏魚子味道鹹香，拿來炒飯也是很不錯的選擇，這裡搭配爽脆的銀芽相得益彰，沖銷鹹味，搭配蔬菜也能吃得更健康。

董氏基金會營養組主任許惠玉的叮嚀：

烏魚子偏鹹，膽固醇也高，平常都是切片吃，一不小心就會過量，對於高齡者健康負擔較大；變身銀芽烏魚子之外，也可切碎或切絲並與各色蔬菜絲一起拌炒，例如木耳，紅蘿蔔絲，香菇絲等，可以吃到蔬菜的份量更多，相對攝取烏魚子的鈉及膽固醇也不會過量。

董氏基金會營養組主任許惠玉。圖／本報資料照片
董氏基金會營養組主任許惠玉。圖／本報資料照片
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銀芽烏魚子：烏魚子切碎與蔬菜一起炒，份量十足，也能有濃郁的烏魚子鮮味。圖...
銀芽烏魚子：烏魚子切碎與蔬菜一起炒，份量十足，也能有濃郁的烏魚子鮮味。圖／呂哲維老師提供
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特金御廚呂哲維：新加坡FHA御廚國際中餐筵席爭霸賽特級金牌獎中臺科技大學食品科技系專技助理教授圖／呂哲維提供
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銀芽烏魚子3： 鍋入油1大匙爆香蒜末、辣椒絲，入炒銀芽、青椒絲、調味料、...
銀芽烏魚子3： 鍋入油1大匙爆香蒜末、辣椒絲，入炒銀芽、青椒絲、調味料、水3大匙，快速爆炒。圖／呂哲維老師提供
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銀芽烏魚子2： 烏魚子入鍋以少許油小火煎至外表微焦上色取出，切小碎丁； ...
銀芽烏魚子2： 烏魚子入鍋以少許油小火煎至外表微焦上色取出，切小碎丁； 綠豆芽撿除頭尾為銀芽、辣椒去籽切絲、青椒去籽切絲、蒜仁切末。圖／呂哲維老師提供
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銀芽烏魚子4：銀芽快速爆炒熟後盛盤，上面撒上烏魚子碎。圖／呂哲維...
銀芽烏魚子4：銀芽快速爆炒熟後盛盤，上面撒上烏魚子碎。圖／呂哲維老師提供
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銀芽烏魚子1：材料：烏魚子半付、綠豆芽半斤、辣椒1支、青椒1/4粒、蒜仁...
銀芽烏魚子1：材料：烏魚子半付、綠豆芽半斤、辣椒1支、青椒1/4粒、蒜仁2粒。圖／呂哲維老師提供
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年菜御廚膽固醇
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