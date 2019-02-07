年菜華麗變身系列：銀芽烏魚子真有味

2019-02-07 07:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



過年多大魚大肉，年菜澎湃，但小家庭可能吃不完，有「亞洲食神」美譽的特金御廚呂哲維及董氏基金會營養組主任許惠玉，教大家如何將剩餘年菜華麗變身，爽口又不膩。

●烏魚子→銀芽烏魚子

材料：烏魚子半付、綠豆芽半斤、辣椒1支、青椒1/4粒、蒜仁2粒

調味料：鹽1/4小匙、味精1/2小匙、米酒1小匙、白醋1/2小匙、香油1小匙、太白粉水1小匙

作法：

1. 烏魚子入鍋以少許油小火煎至外表微焦上色取出，切小碎丁

2. 綠豆芽撿除頭尾為銀芽、辣椒去籽切絲、青椒去籽切絲、蒜仁切末

3. 鍋入油1大匙爆香蒜末、辣椒絲，入炒銀芽、青椒絲、調味料、水3大匙，快速爆炒熟後盛盤，上面撒上烏魚子碎即可

特金御廚呂哲維的叮嚀：

烏魚子是年節送禮的台灣烏金，如果有剩的烏魚子，或是切片後沒吃完的，都可以拿來變身。由於烏魚子味道鹹香，拿來炒飯也是很不錯的選擇，這裡搭配爽脆的銀芽相得益彰，沖銷鹹味，搭配蔬菜也能吃得更健康。

董氏基金會營養組主任許惠玉的叮嚀：

烏魚子偏鹹，膽固醇也高，平常都是切片吃，一不小心就會過量，對於高齡者健康負擔較大；變身銀芽烏魚子之外，也可切碎或切絲並與各色蔬菜絲一起拌炒，例如木耳，紅蘿蔔絲，香菇絲等，可以吃到蔬菜的份量更多，相對攝取烏魚子的鈉及膽固醇也不會過量。