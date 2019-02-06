誰是幸運兒？35家投注站今晚開出「春節大紅包」

2019-02-06 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



大年初二最新開獎結果揭曉，今天晚上開獎的第108000015期大樂透頭獎未開出，頭獎獎金6,979萬元累積到下一期，貳獎有8注中獎，每人各得獎金159萬8,092元。今彩539頭獎開出一注800萬元；雙贏彩和大福彩則均未開出頭獎。

台彩表示，大年初三(2/7)開獎的大樂透頭獎預估上看1.4億元，並將加開9個獎號，對中其中任6個即對中百萬元的春節大紅包獎項，此外，初三開獎的威力彩頭獎預估上看3.3億元，初五開獎的大福彩頭獎上看2.1億元，想成為百萬幸運兒或億萬富翁的民眾敬請把握機會。

大樂透今天晚上加開的春節大紅包獎號從小到大依序為09、13、21、23、26、32、38、42和49，本期共開出28組，其中22組為一注獨得，每名幸運兒皆可獲得百萬獎金，有5組為2注均分，每位中獎人各得獎金50萬元，另有一組為3注均分，每人分得33萬3333元。

售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共35家，苗栗縣公館鄉的「興煥投注站」再度進榜，包含今天在內，今年春節開獎5期已開出3注春節大紅包。

曾於104年開出史上第二高28.7億元威力彩頭獎的台北市士林區「飛來發彩券行」今天晚上也幸運開出100萬元大紅包，同時也是第四屆以來開出的第7注春節大紅包。

高雄市阿蓮區的「金蓮華彩券行」和台南市新化區的「雨生財彩券行」都在今天晚上開出今年的第2注春節大紅包獎項。

位於台中市北屯區的「幸運商行」第四屆以來的春節大紅包中獎注數也已達4次，也是十分幸運。

大樂透今年的春節大紅包加碼活動一共要送出360組100萬元，自2/1活動開跑起來，累計已送出182組，超過總獎項數的一半，尚餘178組待送出。