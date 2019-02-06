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春節刮刮樂買氣旺 彩券行：彩迷不讓店家打烊

2019-02-06 20:56聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

春節期間很多人習慣買彩券討喜氣，多位投注站老闆表示，春節期間最熱門的商品當屬刮刮樂跟大樂透，尤其今年刮刮樂中獎機會多，又傳出有人真的刮中二千萬，還有人刮到200萬+賓士車，吸引許多彩迷都在店家門口直接刮獎，再跟投注站確認，人潮多到無法打烊休息。

台北市通化街金財神彩券行老闆邢紀藩表示，過年期間都是彩券行的旺季，初二回娘家時，大家都習慣先買彩券一起刮、一起對獎，今年的刮刮樂尤其熱門，由於刮中後需要透過電腦確認，買氣旺到連晚上店家想休息時，彩迷不給老闆休息。

他表示，為了讓彩迷開心，大年初四接財神時，金財神彩券行會舉辦派 1000包大米活動，現場狂灑 1000元紅包，總計發出 50000元。

有年輕人集資刮中百萬的發樂發投注也表示，年節期間現場人潮眾多，只要有人刮中大獎都會引起圍觀，也吸引更多彩迷湧入，為了服務彩迷，客人通常一刮再刮，有人刮出大獎氣氛更high，確實會連打烊都有點困難。

此外，彩券行老闆也透露，彩迷刮刮時，如果看不懂獎項，請記得找店家確認。彰化縣員林上禾彩券行店員表示，有位家庭主婦平日買菜時都會買刮刮樂試手氣，習慣檯面上的刮刮樂隨意選一張；前一天買2,000元刮刮樂才中了3萬元，隔天又來到彩券行，當時客人很多，店員不時的聽到她喃喃自語說「怎麼會獎金的尾數這麼多個0？」「這樣是中多少錢？」

她拿著刮刮樂問店員，遊戲8(比大小)是左邊大的贏，還是右邊大的贏？店員幫她確認後，結果發現是中了三獎100萬，她直說今年真的太幸運了！才中了3萬，又刮中100萬，當下也包個紅包給店員。

春節期間很多人習慣買彩券討喜氣，多位投注站老闆表示，春節期間最熱門的商品當屬刮刮...
春節期間很多人習慣買彩券討喜氣，多位投注站老闆表示，春節期間最熱門的商品當屬刮刮樂跟大樂透。本報資料照片
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彩券行刮刮樂
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