過年遊觀光工廠 小心踩到地雷

2019-02-06 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



過年期間是觀光工廠營業旺季，很多親子旅遊的選擇，不過由於國內觀光工廠快速蓬勃發展，品質良莠不齊，民眾在挑選觀光工廠旅遊時，可得慎選，否則逛到只是一般商場賣店，看不到觀光工廠的企業文化本質。經濟部工業局建議，可挑選通過評鑑的觀光工廠，比較有品質保障。

以前傳統工廠並不開放民眾參觀，但是自從傳統工廠邁向夕陽工業之後，經濟部在16年前鼓勵傳統工廠轉型做為觀光工廠，解說導覽民眾進入廠區參觀，了解產業發展背景，體驗動手製作DIY，最後行銷商品，達到盈收目的。

根據經濟部統計，各類型觀光工廠中，以食品類的觀光工廠最受歡迎，由於觀光工廠好吃好玩，不受天候限制，且具有寓教於樂性質，瞬間創造龐大商機，業者也紛紛搶進設立觀光工廠。

國內觀光工廠在最近幾年如雨後春筍林立，業者搶進太快，很多消費者都有這種感覺，看到掛著「觀光工廠」的斗大招牌，但走進一看，卻是與大型賣場無異；有些專做遊覽車生意，不了解為何稱之為觀光工廠。為此，經濟部委託工業技術研究院辦理全國觀光工廠評鑑，鼓勵業者申請通過評鑑，也為消費品質掛保證。

經濟部工業局表示，目前國內有135家觀光工廠申請通過評鑑，其中有22家獲選為審查標準更嚴格的優良觀光工廠、11家是國際亮點觀光工廠，可以做為民眾消費旅遊的參考。

由於評鑑制度僅是鼓勵性質，並不代表未申請評鑑的觀光工廠就是市場劣質品，其中也有一些是不錯的觀光工廠，建議消費者可以先上經濟部「觀光工廠自在遊」，了解各類型觀光工廠，事先做足了功課，才能安排愉快的年假之旅。