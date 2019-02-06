熱氣球、萬盞LED燈！馬來西亞5場新春盛事 復古又創新

2019-02-06 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



馬來西亞檳城自除夕起，就有包括燈飾、煙火、廟會、舞龍舞獅到熱氣球等一連串的慶祝活動，不僅保有傳統的華人過年習俗，也能感受種族多元融合、共同歡慶的熱鬧氛圍。另外於喬治市（George Town）還有一座豪華的華人百年古宅「僑生博物館」（Pinang Peranakan Mansion），富麗堂皇、美侖美奐的外觀與裝潢增添了新年喜氣，也很適合到此一遊。

1.極樂寺春節燈會

邁入第38屆的極樂寺春節燈會，每年人潮都是絡繹不絕。本屆將於2月4日除夕開始舉行到2月19日，遊客除可在這座有125年歷史的寺廟參拜祈福外，晚上7點後可以欣賞到絢麗壯觀的燈飾，總計有超過1萬盞的LED燈共同閃耀。

2.己亥年檳城廟會

本活動將於2月9日下午4點至晚上11點在喬治市世界文化遺產古蹟區舉行。將會有表演、展覽和工作坊，來推廣喬治市的遺產和藝術，傳承檳城的迷人文化。

3.第七屆萬腳蘭蛇廟廟會

位在檳城萬腳蘭的蛇廟，以有數條蛇盤繞在祭壇上及廟的其他地方為名，每年都會舉行「請火儀式」，來預測檳城經濟前景。今年將於2月9日晚上6點登場，還有美食攤位、展覽和文化舞蹈等精采表演。

檳城熱氣球嘉年華將於2月9日及2月10日為期兩天在喬治市的（馬球場Padang Polo）舉辦，早上7點開始多達15顆來自各國的熱氣球將會共同展示，還有親子活動、創意工作坊等可以參與體驗。

5.僑生博物館