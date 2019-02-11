愛送肉乾？灃食教育基金會：國產豬肉經嚴格把關

2019-02-11 15:52 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文＝編輯部】

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在全國警戒非洲豬瘟疫情傳入國內的同時，致力提升「飲食文化教育」、每月觀察全台灣網路熱門食議題的灃食公益飲食文化教育基金會（簡稱灃食教育基金會）表示，從2019年1月針對非洲豬瘟的網路討論聲量卻可發現，非洲豬瘟傳入國內的謠言甚囂塵上、佔據前兩名，嚴重影響民心，呼籲網友不可將防疫當作玩笑。

至於國產豬肉安不安全？豬肉對我們的民生有多重要？年節最愛送禮選擇的肉乾又需不需要擔心它的添加物食用安全問題呢？讓灃食教育基金會的三位智庫專家來告訴您。

專家表示國產豬肉經嚴格把關 與中國將病死豬送入食品加工鏈不同，年關將屆，消費者仍可安心採買

灃食教育基金會從網路討論數據發現，2019年1月起，因為離島發現多起海漂豬、以及國內有部分遺棄豬屍的事件發生，有網友在網路上散播台灣已淪陷的假消息，更直指金門海漂豬事件為政府作秀的假事件，為此農委會防疫檢疫局雖聲明將依法究責，但相關謠言仍在網路上流傳，更影響民眾對於國產豬肉的信心。

對此，屏東科技大學食品科學系教授吳明昌表示，國產豬肉產業在中央畜產會輔導之下，早已經建立起很完整的管理、加工和溯源等認證機制，從源頭開始，養豬場皆有駐場或特約獸醫師把關豬隻健康，屠宰場也有屠宰衛生檢查人員在屠宰前後進行檢查，所有豬隻屠體也都會蓋上紅色屠宰衛生檢查合格標誌才能運出屠宰場。這樣嚴格把關的流程行之多年，與中國為了減少損失、對食品安全溯源觀念缺乏或者是防疫知識不足，而將病死豬送入食品加工鏈的狀況完全不同，呼籲民眾信賴政府的嚴格把關。

台灣自19世紀末就將豬肉視為年節祭祀重要食材 日常飲食也隨「食」可見

根據2016年行政院農業委員會統計，台灣人平均每年每人能吃下35.65公斤的豬肉，位居全部肉品種類之冠。為什麼台灣人這麼喜歡吃豬肉呢？台灣師範大學台灣語文學系副教授陳玉箴表示，因為一頭豬可從頭吃到尾，肉還可做為醃漬烘乾保存，是經濟效益非常高的肉類來源，因此從19世紀末開始，台灣家戶平均都會養1～2頭豬，作為年節祭祀必備的食材，且豬肉運用在台灣各式小吃飲食裡都是很重要的食材，可說是已經根深蒂固在我們的日常飲食中。

年節送禮受歡迎的「肉乾」 加入亞硝酸鹽是為了保障安全，正確了解能吃得更心安

肉乾是台灣人常吃的點心之一，也是年節送禮的選擇。但民眾常擔心豬肉加工製品中含有可能有致癌疑慮的「亞硝酸鹽」，台灣海洋大學食品科學系副教授張正明表示，亞硝酸鹽在肉製品中是難以取代的添加物，因為它可同時達到三種效果：讓肉的顏色在加工後還能維持紅色、讓風味更明顯，且最重要的是肉毒桿菌的抑制效果，能保障飲食安全。吳明昌也表示，不加亞硝酸鹽的話，肉毒桿菌的風險性和致死率更高、反而讓肉製品更不安全，且硝酸鹽類屬於合法食品添加物，政府也有規範使用的限量標準，適當添加有安全性考量，民眾不用過於擔心。

加強邊境防疫更要破除網路謠言 讓人人安心過個金豬年

灃食教育基金會強調，豬肉是年菜中重要的食材，豬肉製品也是送禮的熱門選擇，目前台灣尚未發生非洲豬瘟疫情，國產豬肉都是安心可食用的，莫因謠言而生恐慌、讓國內產業自亂陣腳，否則豬價將可能在未發生疫情前就先崩盤。灃食教育基金會也呼籲，防疫必須全國齊心協力，請國人務必轉告年節即將返台的親友，切勿自疫區攜帶豬肉產品回國，以防範非洲豬瘟傳入台灣。網友也務必不要傳播不實的疫情謠言，以免妨害國內控制疫情的進度，盼望每位國人都能確實共同防範非洲豬瘟，讓台灣能安心度過此次疫情威脅。

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