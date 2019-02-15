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韓國瑜5字情話 李佳芬：這不是長官說的話嗎

食物冷凍不會壞？4概念避免食物浪費

2019-02-15 08:44聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝編輯部】

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歲末年終之際，許多家庭都會特別趁此時大量購買食物以準備過個好年。董氏基金會食品營養中心提醒，可趁此時對冰箱進行大掃除，以免購買重複食材，造成多餘的浪費，也利於放置新採買的食物。

董氏食品營養中心許惠玉主任指出，常聽到「食物只要凍起來就不會壞」的說法，但其實將食物冷凍只能抑制大部分的微生物生長，並無法消滅食物中的微生物，而且冰箱總是會開開關關，在無法確保溫度的情況下，食物還是會慢慢產生變質。最好的保存方式還是須將食物分裝好、依性質分層擺放。

概念1：熟食放上層生食放下層

為了避免生鮮食材流出的水汙染到熟食，建議熟食放上層、生鮮食材放下層。放入冰箱之熟食應用保鮮膜完整覆蓋或用保鮮盒裝好，若是未食用完的罐頭，也應另外用碗盤或保鮮盒盛裝再放入冰箱。

概念2：食材可先分裝再放入冰箱

例如大包裝冷凍肉品，為了避免因反覆解凍和冷凍造成的品質下降甚至細菌汙染，應在放入冰箱前先行分裝，並標示保存期限及購買或拆裝日期，以先進先出的方式拿取烹煮。

概念3：門邊放置不易壞的調味料

開開關關的冰箱門，是冰箱中最容易溫度上下改變的地方，因此較適合放不易壞掉、或者較快使用完畢之調味料，但仍要注意保存期限。

概念4：蛋品放置於上層

雞蛋買回家後先清洗再放入冰箱其實是錯誤作法，反而容易因蛋殼潮濕加速蛋的腐壞。買回家的雞蛋最好先用乾布將蛋殼擦拭乾淨，再將圓端朝上放入冰箱專門置蛋的位置，若是小型冰箱沒有專門位置的話，則建議放入冰箱前以袋子裝好或用盒子蓋住放置在冷藏櫃，減少與其他食物互相污染的機會。

許惠玉提醒，並不是所有的食物都能放入冰箱，例如香蕉、火龍果、奇異果、蘋果…等水果，放進冰箱無法保鮮，反而容易加速本身及冰箱內其他食物腐壞速度；而粉狀、烘焙類食物：如奶粉、咖啡粉、餅乾、蛋糕等，若沒有完全密封就放進冰箱，反而會吸收冰箱裡的各種氣味及濕氣，影響風味之外還容易發霉。

董氏基金會建議，在儲存食物時最好別將冰箱塞太滿、也不要擋住出風口，以免冰箱須更長的時間來達到冷卻溫度，耗能之外，也容易造成視線死角，增加清潔與整理的難度，年前最好利用「食物先分裝、依性質分層放、門邊置放調味料、雞蛋獨立儲存」的概念整理冰箱，才能輕鬆過個健康年。

【延伸閱讀】

▶食藥署發布修正19種農產品與3種動物產品農藥殘留標準

▶教你6大秘訣！吃出健康年菜過好年！

▶蔬果農藥殘留可從外觀上分辨嗎？有機就不必擔心嗎？

【參考資料】

▶董氏基金會2019年1月29日新聞稿

雞蛋農藥殘留火龍果
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