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春節掌握三撇步 三高患者好過年

2019-02-06 10:20聯合報 記者簡浩正╱即時報導

今天是大年初二，今年農曆春節假期長達9天，家人親友歡聚，總免不了大魚大肉、熬夜歡樂；國健署提醒，由於過年期間的飲食和作息不同於平日，若家中有長輩及高血壓、高血糖、高血脂(三高)的病人，需掌控自身狀況；慢性病患者更要注意飲食搭配、按時服藥，平安過好年。

國民健康署王英偉署長表示，過年期間親友相聚，難免會在飲食上比較放縱些，因此建議民眾過年期間飲食參考下列三撇步，聰明健康過好年。

吃飯分桌：王英偉說，民眾聚餐時，可將新鮮、原味料理放主桌，重口味的湯品、炸物等放另一桌；另外，對心血管疾病患者來說較高風險的食物如香腸、臘肉等，因加工、含高鹽分，則淺嚐即可。

做好冰箱收納：先將蔬菜、水果等放進冰箱，再放肉類食品，因空間有限，肉類食物就少些；另外，過年期間烹煮過多菜而再冰，民眾反而會吃過多剩菜，但反覆烹調會造成礦物質、維生素等營養素流失，最好的作法就是減少烹調量，避免留下過多的剩菜。

按時服藥：除過年前先與醫師討論病情、備足藥物外，王英偉建議民眾過年期間先將每天需服用藥物，按早、中、晚、睡前、飯前等放在藥盒中，並在廚房碗櫃、洗碗槽旁，外出前鞋櫃、大門旁貼上「用藥小叮嚀」，或在手機中預設用藥時間提醒，讓家中長者與患者保持健康，豬年才能諸事如意。

食藥署也提醒民眾，年節仍須避免高鹽、高油、高熱量，以免膽固醇破表。膽固醇數值是血脂肪健康檢查的重要指標，一般人的總膽固醇正常值為 130～200mg/dl，若高於200mg/dl， 則有心血管疾病的風險；市面上雖有多款居家量測產品，僅能當參考值，建議民眾定期至醫療院所檢查。

過年期間家人親友歡聚，總免不了大魚大肉。聯合報系資料照
過年期間家人親友歡聚，總免不了大魚大肉。聯合報系資料照
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患者膽固醇
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