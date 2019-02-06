把握今明好天氣走春 初四變天冷空氣南下轉涼

2019-02-06 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



農曆春節已經快過一半，今天年初二天公作美，天氣風險公司天氣分析師謝孟格表示，今天全台天氣更晴朗穩定，冷空氣遠離，有點春臨將至的感覺。

他說，因為風向由原先的東北風逐漸轉為東南風，只有東半部山區有些零星小雨，其餘地區都是晴朗、溫暖的天氣，水氣明顯減少，陽光自然強，北部和東半部高溫回到25-26度，中南部可達28-29度，逼近30度。

建議把握初二、初三的好天氣，全家團圓一起出去春遊走走，入夜後溫度轉涼的比較快，出門要多帶一件外套備用，留意日夜溫差大。

他說，預期北部這樣的穩定天氣，將持續到明天年初三，受偏南風影響，氣溫更回暖，各地高溫都有機會上看28-30度。很快初四底層東北季風逐漸增強，將有一波冷空氣報到，北部雲量增多轉涼，降雨的區域僅侷限在迎風面的北部及東北部，雨勢可能不大，桃竹以北偶有飄雨或小雨，中南部依然維持不錯的天氣。而氣溫因為冷空氣強度不足，降溫幅度不大，只是和初三的溫度還是有4-6度落差。

初四這波冷空氣延續到春節尾聲，在初五下半天到11日開工日東北季風再增強，迎風面北部、東半部持續有陰沉容易下雨的天氣，北台灣天氣持續濕涼，整天都降到20度以下，低溫預估在15-16度，不至於出現太冷的溫度。而中南部影響不大。

他說，等到初五到初六雲變多、稍微降溫2-3度，高溫還是可以來到25-27度，到時如果北上開工注意南北氣溫很不同，南北白天氣溫差距大約5-7度，南來北往隨身帶上一件較保暖外套比較好。

另外行車要留意，接下來兩三天的夜晚到清晨這段期間，在西半部和離島容易有局部濃霧發生機會，都要留意起霧影響開車能見度或影響飛機航班延誤的可能，空氣品質也持續較差，他說，因為這兩天風速微弱，境內汙染不容易吹散，從北到南的空氣品質可能都不太好，敏感族群外出須戴上口罩，或減少外出長時間的劇烈活動。