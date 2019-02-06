他們犧牲和家人過節留守醫院 別忘了和醫護說聲謝謝

2019-02-06 07:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



春節是傳統全家團聚的時刻，大部分行業在除夕至初四，甚至初五都會完全停工，但仍有許多行業必須全年無休的堅守崗位，例如醫護人員、軍人警察消防單位、或是公營事業如電力或自來水公司等等。

醫護人員過年怎麼輪班？你看過如火山熔岩般的火鍋嗎？林口長庚醫院神經內科系主治醫師謝向堯為大家介紹醫護人員過年值班的秘辛：

醫療人員也期待回家與家人團聚啊！但病患總得有人照顧；反過來講，只要不是狀況太差的患者，誰願意留在醫院過年呢？趕著出院的人比比皆是。

過年期間，人力吃緊，許多醫院會暫時關閉部分病房。圖／謝向堯醫師提供 分享 facebook

●過年慣例 關病房 縮減人力

每年農曆年前，院方就會召開「關病房」會議，訂定關病房的計劃時程，逐步宣導醫師讓患者出院；這樣也能盡量減少床位，讓半數醫療人員能夠輪流回家過年。

每科會按年度輪流由某幾個護理站關病房，預計幾月幾日完全關掉；而屆時若仍無法出院的患者，就得轉到其他病房統一照顧。平時神經內科住院患者在冬天約130至150床左右，在過年期間通常僅剩下60至80床；去年執行更徹底，關到只剩下60床左右。

至於被關掉的護理站，護理師也不是全部放假，得抽籤被分配到過年仍運作的其他病房或加護病房去支援。不是自己熟悉的環境總有些不自在，因此有人說「身在異鄉的感覺也不是很好」。

●住院醫師 過年視同作戰

本院住院醫師們的過年班共十天，事先抽籤決定要上前半段或後半段，分成前面五天和後面五天（以初一和初二作分界，前段班的最後一天是初一，而後段班是從初二上到初六），初七起則全員歸隊。短短五天中，住院醫師必須快速掌握原本二到三倍數量的患者，而且最後留著過年的患者都是病情相對較複雜的，壓力極大。

至於「哪段班比較好上？」其實沒有定論。抽籤抽到前半段班的，因為還沒真正到除夕，主治醫師和技術員、行政人員都還有上班，做檢查或安排治療計畫容易些。隨著除夕將近，病情較輕的患者開始蠢蠢欲動、催促何時可出院？所以查房後最重要的任務就是「不停的辦出院」，辦得昏天暗地的。

但有時候不能不信邪，某些人就是無法撐過農曆年。在除夕前後兩天，總有些「黑馬」會突然病情惡化，導致莫名其妙的急救。所以過年期間若看到住院醫師不顧形象的呼叫、或是推著病床奔馳做檢查，請不要大驚小怪。

好處是上到大年初一時，能出院的幾乎都出光了，終於有苦盡甘來之慨；初二終於能回娘家。據說醫院會發個小紅包給除夕夜值班的人，但我想大多數人還是寧願回家團圓。

而上後半段班的，因為前面就提早放假了，無論回鄉或安排小旅行都不怕人擠人，而初六回北部也不怕塞車；最要緊是能和家人吃年夜飯。初二剛上班時病患也不多，不過即將面臨的大挑戰是初四開病房，人潮將大量由門、急診湧入，兩三天內暴增回到一百多床！所以，問上後段班的醫師對過年的印象，就是「不斷的接新病人」而已。

●主治醫師 體能與腦力挑戰

主治醫師和一般行業放假時間相同。本科在除夕至初五會每天輪派兩位主治醫師查所有的患者。每年被排到查房那天，就是體力的嚴峻考驗。當天上午開始查房，中午短暫吃飯後繼續查到傍晚結束，如果負責區有四位住院醫師就得來回各樓層走四趟，我記得有一年我查了近八小時吧！而且面對數十位初次謀面的患者，要在短時間判斷患者是否可以出院？如果萬一是過年期間從急診住上來的，有些檢查無法作，該接續甚麼治療？也是頗傷腦筋。

●年假期間用餐 培養革命情感

年假上班有甚麼可以回味的？大概就是一起用餐的樂趣吧！科系裡在過年前會發一筆加菜金，用來買十天年假的餐點、零食糕餅。負責帶領眾多住院醫師的總醫師，除了應付看不完的會診外，最重要的任務就是張羅大家的三餐。

購餐是一門學問，需要精細估算，控制餐點的份量。前段的總醫師不能太浪費，不然後面幾天會沒錢花，萬一需自掏腰包會掃興；但如果不是一份一份的便當、而是大家一起吃的菜時就得掌握用餐速度或食量，別讓較晚進來用餐的人餓著了。

年假前預先採買的大批零食，讓大家隨時進辦公室都有得吃。但一定會備的是綠色乖乖（奇數包，不是用來吃的，放著類似拜拜效果）、涼茶（值班會很涼）、蘋果西打（平安）；絕不能買旺旺仙貝（吃了會旺）、飲料也不能有每日C與C更多（會CPR）、鳳梨汁或芒果汁、酸梅汁（會很旺或很忙、很倒楣）。點餐也有忌諱，要問清楚菜色，確認裡面不含鳳梨（例如糖醋排骨常用鳳梨提味、夏威夷披薩裡有鳳梨）、點鴨肉也要去掉鴨胸（吃了會壓胸）；有些人則不吃牛肉。

過年時的住院醫師值班室，放滿戰備存糧。圖／謝向堯醫師提供 分享 facebook

以前過年開的店家少，五天值班中必定會點的是速食炸雞店與披薩店（因為它們全年無休）；數年前也曾有賢慧的女性總醫師自己煮一餐犒賞學弟妹（但值班狀況太多了，若非自恃廚藝高超，請勿輕易模仿）；近年來某些快炒、日本料理店也提早營業，可以點菜或叫便當。最方便要算是煮火鍋了，反正食材丟進去一直滾，住院醫師無論幾點查房結束都有得吃。

但我記得住院醫師時代某年過年班很難上，一直在急救；而總醫師在五天裡居然連續四天都是煮火鍋，午晚餐都吃那一鍋，幾天之後那鍋湯底就像黏稠的火山熔岩，噁心之極。那年之後，我就很少去吃臭臭鍋、涮涮鍋，應該是對火鍋過敏了。

但也因為這種特殊的用餐氛圍，所以有時過年前後我已經上正常班，而住院醫師仍算過年班；明知自己不是班表上的查房主治醫師，仍然會厚著臉皮去辦公室晃晃，磨蹭一餐，只想回味那種吃戰鬥菜、然後一起抱怨的克難時光。

過年時病房理護理站，醫藥人員忙到連吃飯的時間都沒有。圖／謝向堯醫師提供 分享 facebook

●過年期間最好別來醫院報到

過年期間該不該上醫院？我的意見是「除非萬不得已，否則最好不要！」不僅民間習俗認為「過年期間去醫院是晦氣」，實際上醫療人員兵疲馬困，照護品質必定不如平時，期待「趕緊治療、然後趕快出院繼續過年」無異是緣木求魚。奉勸讀者們在年節期間好好休養，不要因暴飲暴食或作息失調而傷了臟腑，或是尋歡作樂導致車禍外傷等等。萬一迫不得已需在醫院裡團圓，那可真是掃興之至！