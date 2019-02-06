做了這件事 你也能把家裡所有長輩帶去走春

2019-02-06 07:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



春節是全家人出遊的好時刻，不過有行動不便者的家庭可能憂心出門不方便。交通部觀光局於官網推出「無障礙旅遊」主題網頁，羅列友善的國家風景區與無障礙交通資訊，幫助民眾知道有哪些資源可利用。圖／本報資料照片 分享 facebook 春節是全家人出遊的好時刻，不過有行動不便者的家庭可能憂心出門不方便。交通部觀光局於官網推出「無障礙旅遊」主題網頁，羅列友善的國家風景區與無障礙交通資訊，幫助民眾知道有哪些資源可利用。

交通部觀光局技術組組長黃勢芳說，行動不便者外出前必然想知道遊憩地點是否友善，交通部因此規畫30個「國家風景區友善小旅行」參考行程，除介紹景點特色，還列出無障礙廁所、無障礙車位與可借用輪椅的數量。春節期間更進一步推出各風景區的優惠與接駁方案，詳情可至官網查詢。

交通工具除了客運、台鐵、高鐵，還包括台灣好行、復康巴士與無障礙計程車。「台灣好行」是專為旅遊設計的公車，公車行駛台灣各大景點，並連結附近的交通大站，以礁溪線為例，台灣好行就從礁溪火車站開始行駛，一路經過礁溪轉運站、兩個溫泉公園、跑馬古道、五峰旗風景特定區等地。

台灣好行官網上的「無障礙預約」網頁，告訴民眾哪些行駛路線是無障礙公車，以及可打哪支電話預約。另外，今年春節期間，全國民眾只要持悠遊卡、一卡通等電子票證，一律有半價優惠。

許多人以為復康巴士只接送行動不便者就醫，其實不然。衛福部社家署澄清，符合申請條件的身障者，也可申請復康巴士用於其他活動，旅遊也可以；各縣市可能推出不同的復康巴士優惠方案，身障朋友平時可把聯繫資訊記下，需要時記得提前申請。

無障礙計程車也是交通選項， 交通部觀光局「無障礙旅遊」網頁，為民眾彙整各縣市有提供這項服務的計程車行，各縣市推出的優惠不一。民眾平時可記下車行電話，需要時就能隨時叫車。

依據老人福利法與身障者權益保障法，老人、身障者搭乘大眾運輸可享半價優惠；身障者經評估需有人陪伴時，他的一位陪同者也享半價。搭乘台鐵或高鐵，可事先致電預約無障礙座位、乘車導引服務。

若要搭客運，有的客運有無障礙設計、有的沒有，該怎麼搜尋？交通部公路總局大眾運輸科科長林衣婕說，手機可下載「ibus公路客運」APP，進到首頁後，無論按下「起訖縣市」、「附近站牌」、「找客運」或「找路線」哪一個按鈕，都能幫助民眾找到所要搭乘的客運路線；此時可注意，畫面中會有一台移動中的小車，若那台小車旁邊有藍色的輪椅圖示，就代表是台友善客運，可等待它駛來。另外，截至2月10日都有春節疏運優惠，多達88條國道客運有85折到9折不等的優惠，詳情可上公路總局官網查詢。