親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

「後勁：王建民」 看到沈默王牌不輕言放棄的決心

柯P、韓國瑜、蔡英文、賴清德 詹惟中解析誰有總統運？

做了這件事 你也能把家裡所有長輩帶去走春

2019-02-06 07:07聯合報 記者羅真╱即時報導

春節是全家人出遊的好時刻，不過有行動不便者的家庭可能憂心出門不方便。交通部觀光局...
春節是全家人出遊的好時刻，不過有行動不便者的家庭可能憂心出門不方便。交通部觀光局於官網推出「無障礙旅遊」主題網頁，羅列友善的國家風景區與無障礙交通資訊，幫助民眾知道有哪些資源可利用。圖／本報資料照片
分享
春節是全家人出遊的好時刻，不過有行動不便者的家庭可能憂心出門不方便。交通部觀光局於官網推出「無障礙旅遊」主題網頁，羅列友善的國家風景區與無障礙交通資訊，幫助民眾知道有哪些資源可利用。

交通部觀光局技術組組長黃勢芳說，行動不便者外出前必然想知道遊憩地點是否友善，交通部因此規畫30個「國家風景區友善小旅行」參考行程，除介紹景點特色，還列出無障礙廁所、無障礙車位與可借用輪椅的數量。春節期間更進一步推出各風景區的優惠與接駁方案，詳情可至官網查詢。

交通工具除了客運、台鐵、高鐵，還包括台灣好行、復康巴士與無障礙計程車。「台灣好行」是專為旅遊設計的公車，公車行駛台灣各大景點，並連結附近的交通大站，以礁溪線為例，台灣好行就從礁溪火車站開始行駛，一路經過礁溪轉運站、兩個溫泉公園、跑馬古道、五峰旗風景特定區等地。

台灣好行官網上的「無障礙預約」網頁，告訴民眾哪些行駛路線是無障礙公車，以及可打哪支電話預約。另外，今年春節期間，全國民眾只要持悠遊卡、一卡通等電子票證，一律有半價優惠。

許多人以為復康巴士只接送行動不便者就醫，其實不然。衛福部社家署澄清，符合申請條件的身障者，也可申請復康巴士用於其他活動，旅遊也可以；各縣市可能推出不同的復康巴士優惠方案，身障朋友平時可把聯繫資訊記下，需要時記得提前申請。

無障礙計程車也是交通選項， 交通部觀光局「無障礙旅遊」網頁，為民眾彙整各縣市有提供這項服務的計程車行，各縣市推出的優惠不一。民眾平時可記下車行電話，需要時就能隨時叫車。

依據老人福利法與身障者權益保障法，老人、身障者搭乘大眾運輸可享半價優惠；身障者經評估需有人陪伴時，他的一位陪同者也享半價。搭乘台鐵或高鐵，可事先致電預約無障礙座位、乘車導引服務。

若要搭客運，有的客運有無障礙設計、有的沒有，該怎麼搜尋？交通部公路總局大眾運輸科科長林衣婕說，手機可下載「ibus公路客運」APP，進到首頁後，無論按下「起訖縣市」、「附近站牌」、「找客運」或「找路線」哪一個按鈕，都能幫助民眾找到所要搭乘的客運路線；此時可注意，畫面中會有一台移動中的小車，若那台小車旁邊有藍色的輪椅圖示，就代表是台友善客運，可等待它駛來。另外，截至2月10日都有春節疏運優惠，多達88條國道客運有85折到9折不等的優惠，詳情可上公路總局官網查詢。

台北榮總家庭醫學部主治醫師賴志冠提醒，慢性病患者出門記得帶藥，並按時服用；旅途中有廁所盡量下車如廁，別憋尿導致泌尿道發炎；可採洋蔥式穿法，走動覺得熱時可脫，早晚天涼可再添上，保暖工作才到位；另也可戴上口罩，隔絕髒空氣或冷空氣。

無障礙交通資源一覽表。製表／記者羅真
無障礙交通資源一覽表。製表／記者羅真
分享

身障者巴士台灣好行
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

雲林超旺！首創記錄同一天開出大樂透、刮刮樂頭獎

2019-02-06 00:12

今明兩天好天氣！ 中南部高溫上看30度

2019-02-06 07:20

他們犧牲和家人過節留守醫院 別忘了和醫護說聲謝謝

2019-02-06 07:08

春節億萬富翁出爐！ 大樂透2.17億頭獎一人獨得

2019-02-05 22:10

偷師廚神 剩餘年菜大變身

2019-02-06 00:27

掌握4原則 年節吃不胖

2019-02-06 00:23

天氣超好有原因！ 鄭明典一張圖讓你知道台灣多幸運

2019-02-06 08:22

新年健康新願／泡腳、抬腿、勤按摩 抽筋大改善

2019-02-06 00:52

初一大樂透頭獎 雲林1人獨得2.17億

2019-02-05 22:51

亡夫託夢買福袋 花蓮婦人抽中汽車

2019-02-05 22:39

高鐵員工每日上工檢查服儀 指甲油顏色還有指定色卡

2019-02-05 21:28

高鐵員工制服多達88品項 合身而不貼身方便活動

2019-02-05 21:28

2.1億元得主是你？大樂透加碼春節大紅包開獎

2019-02-05 20:53

打電話會斷網的年代！網淚憶：「逼逼」聲喚起童年

2019-02-05 20:00

台灣虎航班機遭鳥擊 緊急撤回高雄處理中

2019-02-05 19:54

東部外海出現規模4.3有感地震 花蓮最大震度3級

2019-02-05 19:53

東部海域4.3地震！網友驚呼：明天花蓮地震周年

2019-02-05 19:49

大型重機新手上路 車友建議先跑西濱

2019-02-05 18:05

東北季風減弱氣溫回升 明後兩天最適合出遊

2019-02-05 17:31

招財招桃花靠手指！過年必擦5款指彩 讓妳紅包收不完

2019-02-05 16:08

SOGO「頭香哥」連13年搶排福袋 運氣最終不敵抽獎新手

2019-02-05 14:58

新婚花3.6萬買刮刮樂 18張中15張總獎金超高

2019-02-05 14:29

初二至春節後上班日天氣如何 一張圖秒懂

2019-02-05 13:38

機捷「故障」中午12:30搶修完成 恢復雙向通行

2019-02-05 12:54

佛跳牆中誰是老鼠屎？網一致認同：芋頭真的母湯～

2019-02-05 12:00

機捷轉轍器異常 台北三重間班距拉長至40分

2019-02-05 11:08

穿越清宮食藝 重現帝王御膳

2019-02-05 11:02

大年初一日夜溫差大 走春記得帶雨具

2019-02-05 10:28

今天濕涼局部短暫雨 初二回暖好天氣

2019-02-05 10:09

每44分鐘就有1人… 壓力、熬夜年輕中風者增 預防腦中風該怎做

2019-02-05 09:41

過年High過頭 太認真守歲反失眠

2019-02-05 09:37

納悶！為何她看起來年輕10歲？這些「邋遢」行為您中了幾項

2019-02-05 08:46

大年初一機捷出包！台北-三重30分一班 台北站暫停登機服務

2019-02-05 08:42

北部偏濕涼 初二天氣好轉高溫上看29度

2019-02-05 07:12

爸媽看過來 只發紅包還不夠

2019-02-05 07:07

新年健康新願／瑜伽配減醣 找回美麗健康

2019-02-05 00:52

豬的醫學貢獻 原來這麼多

2019-02-05 00:50

美國家公園深度旅遊 前5美任你挑

2019-02-04 22:49

刮刮樂拚大獎「整本買回家」

2019-02-04 22:43
看更多

熱門文章

禁忌！大年初一別催人起床 早餐吃這個恐窮整年

2019-02-05 08:40

春節億萬富翁出爐！ 大樂透2.17億頭獎一人獨得

2019-02-05 22:10

當下裝鎮定！首個2000萬頭獎刮出 中獎人前晚出現這徵兆

2019-02-05 11:38

沒手機、沒第四台、沒高鐵 回顧30年前春節怎麼過

2019-02-04 07:15

婆婆不讓媳婦初二回娘家 老公霸氣護妻拿年終出國過年

2019-02-05 20:27

2.1億元得主是你？大樂透加碼春節大紅包開獎

2019-02-05 20:53

少看一個0…男子刮中百萬 開心回家卻秒哭

2019-02-05 14:12

大年初一機捷出包！台北-三重30分一班 台北站暫停登機服務

2019-02-05 08:42

有你嗎？全聯福袋抽3百萬保時捷 幸運得獎序號揭曉

2019-02-05 16:46

華航制服曾被批無敵鐵金剛 長榮制服網友評新不如舊

2019-02-05 21:29

初二至春節後上班日天氣如何 一張圖秒懂

2019-02-05 13:38

夢到蛇對你做這件事 民俗專家：將帶來大財運！

2019-02-05 10:00

雲林超旺！首創記錄同一天開出大樂透、刮刮樂頭獎

2019-02-06 00:12

新婚花3.6萬買刮刮樂 18張中15張總獎金超高

2019-02-05 14:29

春節開心出國卻被攔截 全因為沒做這件事

2019-02-05 10:33

台灣虎航班機遭鳥擊 緊急撤回高雄處理中

2019-02-05 19:54

紫南宮發招財錢母 數量人氣全台居冠

2019-02-05 10:52

大熊貓寶寶集體登場 上演史上最混亂拜年現場

2019-02-05 19:55

懶人最適合這樣走春！新北、台中路線排好玩透透

2019-02-05 16:06

為了宋美齡最愛的紅豆鬆糕 圓山飯店春節陸客占4成

2019-02-05 16:18

麥當勞福袋驚見「母親節圖卡」他怒罵 網友：福袋基本都垃圾

2019-02-05 10:51

柯P、韓國瑜、蔡英文、賴清德 詹惟中解析誰有總統運？

2019-02-06 08:00

東部海域4.3地震！網友驚呼：明天花蓮地震周年

2019-02-05 19:49

東部外海出現規模4.3有感地震 花蓮最大震度3級

2019-02-05 19:53

機捷「故障」中午12:30搶修完成 恢復雙向通行

2019-02-05 12:54

高鐵員工每日上工檢查服儀 指甲油顏色還有指定色卡

2019-02-05 21:28

懶人包／超神準線上求籤 新春免排隊算出豬年運勢

2019-02-05 10:00

中年人刮刮樂中百萬 卻被太座這樣對待

2019-02-05 14:22

第1個二千萬刮刮樂獎落雲林 同天同家彩券行再刮出百萬

2019-02-05 14:20

過年相揪出遊去 各大樂園門票優惠懶人包

2019-02-05 16:07

SOGO「頭香哥」連13年搶排福袋 運氣最終不敵抽獎新手

2019-02-05 14:58

領錢母借金吃丁酒 紫南宮小廟創新行銷

2019-02-05 10:50

牡羊找玩咖、雙魚只想睡！過年的12星座最關心這件事

2019-02-05 10:00

錯過只好等明年 春節限定套餐吃起來

2019-02-05 16:08

東北季風減弱氣溫回升 明後兩天最適合出遊

2019-02-05 17:31

今日星座運勢／天秤工作上一展絕活 異性緣還不錯

2019-02-06 00:00

偷師廚神 剩餘年菜大變身

2019-02-06 00:27

壞了放假好心情！過年最怕遇到的12件衰事

2019-02-05 10:00

高鐵員工制服多達88品項 合身而不貼身方便活動

2019-02-05 21:28

郵務士制服縫製筆袋與反光線條 機能性強

2019-02-05 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top