雲林超旺！首創記錄同一天開出大樂透、刮刮樂頭獎

2019-02-06 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



斗六市一家彩券行5日晚間開出大樂透頭獎，店方放鞭炮慶賀。記者蔡維斌／翻攝 分享 facebook

雲林終結大樂透連兩槓！繼5日上午國內今年第一張2000萬刮刮樂頭獎在雲林縣麥寮鄉開出，大樂透5日晚間開獎，頭獎一注獨得2.17億元，又是在雲林斗六的聯發彩券行開出。開出大樂透的店員工透露，最近常有蜻蜓飛來，可能是「送福進門」，這幾天人多很忙，沒注意得獎人為何人，很可能是返鄉的雲林人。雲林連續幸運開出頭獎，創下前所未見的彩金記錄。

雲林縣今天福氣超旺，5日上午一位女客人在麥寮鄉橋頭村八八八彩券行買刮刮樂，刮出今年第一張2000萬元的頭彩，同一家店相隔只約3小時，又有另一名年輕小姐刮出100萬元的高額獎金。

刮出頭獎消息傳出，正當大家還在慶賀時，連兩摃的大樂透5日晚間開獎，結果頭獎一注獨得2.17億元，又在雲林縣斗六市的聯發彩券行開出。雙喜臨門，創下雲林同一天開出兩大獎項頭獎的記錄。

「近3、4天來，店裡常有蜻蜓飛來，這是過去不曾見過的情形。」聯發彩券行袁姓員工說，從小年夜到初一，買彩券的人特別多，整天忙進忙出，也沒注意是哪位顧客幸運得獎。

不過，最特別的是，近日來彩券行連續有很多蜻蜓飛來，心想可能跟最近天氣有關，也沒有特別注意，只是過去從未看過這種情況，所以心中還是感到好像有什麼預兆，原來是要開出頭獎的好兆頭。