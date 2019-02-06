親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

雲林超旺！首創記錄同一天開出大樂透、刮刮樂頭獎

2019-02-06 00:12聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

斗六市一家彩券行5日晚間開出大樂透頭獎，店方放鞭炮慶賀。記者蔡維斌／翻攝
斗六市一家彩券行5日晚間開出大樂透頭獎，店方放鞭炮慶賀。記者蔡維斌／翻攝
分享

雲林終結大樂透連兩槓！繼5日上午國內今年第一張2000萬刮刮樂頭獎在雲林縣麥寮鄉開出，大樂透5日晚間開獎，頭獎一注獨得2.17億元，又是在雲林斗六的聯發彩券行開出。開出大樂透的店員工透露，最近常有蜻蜓飛來，可能是「送福進門」，這幾天人多很忙，沒注意得獎人為何人，很可能是返鄉的雲林人。雲林連續幸運開出頭獎，創下前所未見的彩金記錄。

雲林縣今天福氣超旺，5日上午一位女客人在麥寮鄉橋頭村八八八彩券行買刮刮樂，刮出今年第一張2000萬元的頭彩，同一家店相隔只約3小時，又有另一名年輕小姐刮出100萬元的高額獎金。

刮出頭獎消息傳出，正當大家還在慶賀時，連兩摃的大樂透5日晚間開獎，結果頭獎一注獨得2.17億元，又在雲林縣斗六市的聯發彩券行開出。雙喜臨門，創下雲林同一天開出兩大獎項頭獎的記錄。

「近3、4天來，店裡常有蜻蜓飛來，這是過去不曾見過的情形。」聯發彩券行袁姓員工說，從小年夜到初一，買彩券的人特別多，整天忙進忙出，也沒注意是哪位顧客幸運得獎。

不過，最特別的是，近日來彩券行連續有很多蜻蜓飛來，心想可能跟最近天氣有關，也沒有特別注意，只是過去從未看過這種情況，所以心中還是感到好像有什麼預兆，原來是要開出頭獎的好兆頭。

在東方人民俗中，將蜻蜓視為吉祥象徵，所以蜻蜓飛進彩券行帶來福氣開出頭彩，似乎也吻合了民俗中傳說。

斗六市一家彩券行5日晚間開出大樂透頭獎，店方放鞭炮慶賀。記者蔡維斌／翻攝
斗六市一家彩券行5日晚間開出大樂透頭獎，店方放鞭炮慶賀。記者蔡維斌／翻攝
分享
店員說最近常有蜻蜓飛來是吉祥象徵果然開出大樂透頭獎。記者蔡維斌／翻攝
店員說最近常有蜻蜓飛來是吉祥象徵果然開出大樂透頭獎。記者蔡維斌／翻攝
分享

彩券行大樂透頭獎
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

春節億萬富翁出爐！ 大樂透2.17億頭獎一人獨得

2019-02-05 22:10

打電話會斷網的年代！網淚憶：「逼逼」聲喚起童年

2019-02-05 20:00

高鐵員工每日上工檢查服儀 指甲油顏色還有指定色卡

2019-02-05 21:28

高鐵員工制服多達88品項 合身而不貼身方便活動

2019-02-05 21:28

2.1億元得主是你？大樂透加碼春節大紅包開獎

2019-02-05 20:53

台灣虎航班機遭鳥擊 緊急撤回高雄處理中

2019-02-05 19:54

東部外海出現規模4.3有感地震 花蓮最大震度3級

2019-02-05 19:53

東部海域4.3地震！網友驚呼：明天花蓮地震周年

2019-02-05 19:49

大型重機新手上路 車友建議先跑西濱

2019-02-05 18:05

東北季風減弱氣溫回升 明後兩天最適合出遊

2019-02-05 17:31

招財招桃花靠手指！過年必擦5款指彩 讓妳紅包收不完

2019-02-05 16:08

SOGO「頭香哥」連13年搶排福袋 運氣最終不敵抽獎新手

2019-02-05 14:58

新婚花3.6萬買刮刮樂 18張中15張總獎金超高

2019-02-05 14:29

初二至春節後上班日天氣如何 一張圖秒懂

2019-02-05 13:38

機捷「故障」中午12:30搶修完成 恢復雙向通行

2019-02-05 12:54

佛跳牆中誰是老鼠屎？網一致認同：芋頭真的母湯～

2019-02-05 12:00

機捷轉轍器異常 台北三重間班距拉長至40分

2019-02-05 11:08

穿越清宮食藝 重現帝王御膳

2019-02-05 11:02

大年初一日夜溫差大 走春記得帶雨具

2019-02-05 10:28

今天濕涼局部短暫雨 初二回暖好天氣

2019-02-05 10:09

每44分鐘就有1人… 壓力、熬夜年輕中風者增 預防腦中風該怎做

2019-02-05 09:41

過年High過頭 太認真守歲反失眠

2019-02-05 09:37

納悶！為何她看起來年輕10歲？這些「邋遢」行為您中了幾項

2019-02-05 08:46

大年初一機捷出包！台北-三重30分一班 台北站暫停登機服務

2019-02-05 08:42

北部偏濕涼 初二天氣好轉高溫上看29度

2019-02-05 07:12

爸媽看過來 只發紅包還不夠

2019-02-05 07:07

新年健康新願／瑜伽配減醣 找回美麗健康

2019-02-05 00:52

豬的醫學貢獻 原來這麼多

2019-02-05 00:50

美國家公園深度旅遊 前5美任你挑

2019-02-04 22:49

刮刮樂拚大獎「整本買回家」

2019-02-04 22:43

大樂透連二摃 今頭獎上看2億元

2019-02-04 22:42

高市爆首例本土登革熱 30年首見2月確診

2019-02-04 22:36

除夕威力彩大樂透雙摃龜 明大樂透頭獎上看2億元

2019-02-04 22:24

東北季風影響 初一走春備雨具

2019-02-04 21:17

開獎了 威力彩最新獎號在這裡

2019-02-04 21:11

開獎了！大樂透最新獎號在這裡

2019-02-04 21:03

瘀青、燙傷都靠這鍋！阿嬤祖傳「乳白特效藥」 網讚：拌飯最佳

2019-02-04 20:00

雷達測速槍春節出沒西濱快速路 3天送出80張紅單

2019-02-04 19:44

菜市場散裝雞蛋飛漲 宜縣府稽查抓假有機蛋

2019-02-04 19:04
看更多

熱門文章

禁忌！大年初一別催人起床 早餐吃這個恐窮整年

2019-02-05 08:40

當下裝鎮定！首個2000萬頭獎刮出 中獎人前晚出現這徵兆

2019-02-05 11:38

春節億萬富翁出爐！ 大樂透2.17億頭獎一人獨得

2019-02-05 22:10

沒手機、沒第四台、沒高鐵 回顧30年前春節怎麼過

2019-02-04 07:15

2.1億元得主是你？大樂透加碼春節大紅包開獎

2019-02-05 20:53

婆婆不讓媳婦初二回娘家 老公霸氣護妻拿年終出國過年

2019-02-05 20:27

少看一個0…男子刮中百萬 開心回家卻秒哭

2019-02-05 14:12

大年初一機捷出包！台北-三重30分一班 台北站暫停登機服務

2019-02-05 08:42

有你嗎？全聯福袋抽3百萬保時捷 幸運得獎序號揭曉

2019-02-05 16:46

夢到蛇對你做這件事 民俗專家：將帶來大財運！

2019-02-05 10:00

華航制服曾被批無敵鐵金剛 長榮制服網友評新不如舊

2019-02-05 21:29

初二至春節後上班日天氣如何 一張圖秒懂

2019-02-05 13:38

北部偏濕涼 初二天氣好轉高溫上看29度

2019-02-05 07:12

新婚花3.6萬買刮刮樂 18張中15張總獎金超高

2019-02-05 14:29

春節開心出國卻被攔截 全因為沒做這件事

2019-02-05 10:33

紫南宮發招財錢母 數量人氣全台居冠

2019-02-05 10:52

台灣虎航班機遭鳥擊 緊急撤回高雄處理中

2019-02-05 19:54

大熊貓寶寶集體登場 上演史上最混亂拜年現場

2019-02-05 19:55

為了宋美齡最愛的紅豆鬆糕 圓山飯店春節陸客占4成

2019-02-05 16:18

【年節心情】黃碧清／年初一，我回娘家

2019-02-05 06:00

麥當勞福袋驚見「母親節圖卡」他怒罵 網友：福袋基本都垃圾

2019-02-05 10:51

懶人最適合這樣走春！新北、台中路線排好玩透透

2019-02-05 16:06

東部海域4.3地震！網友驚呼：明天花蓮地震周年

2019-02-05 19:49

機捷「故障」中午12:30搶修完成 恢復雙向通行

2019-02-05 12:54

東部外海出現規模4.3有感地震 花蓮最大震度3級

2019-02-05 19:53

大樂透威力彩頭獎摃龜 獎金累計上看2億及3.3億

2019-02-05 01:00

懶人包／超神準線上求籤 新春免排隊算出豬年運勢

2019-02-05 10:00

中年人刮刮樂中百萬 卻被太座這樣對待

2019-02-05 14:22

第1個二千萬刮刮樂獎落雲林 同天同家彩券行再刮出百萬

2019-02-05 14:20

高鐵員工每日上工檢查服儀 指甲油顏色還有指定色卡

2019-02-05 21:28

SOGO「頭香哥」連13年搶排福袋 運氣最終不敵抽獎新手

2019-02-05 14:58

過年相揪出遊去 各大樂園門票優惠懶人包

2019-02-05 16:07

領錢母借金吃丁酒 紫南宮小廟創新行銷

2019-02-05 10:50

雲林超旺！首創記錄同一天開出大樂透、刮刮樂頭獎

2019-02-06 00:12

【春節回憶】李月治／那些年，我們守著春晚

2019-02-05 06:00

指點迷津！過年走春遇桃花 單身星座必去好地點

2019-02-05 08:00

爸媽看過來 只發紅包還不夠

2019-02-05 07:07

東北季風減弱氣溫回升 明後兩天最適合出遊

2019-02-05 17:31

牡羊找玩咖、雙魚只想睡！過年的12星座最關心這件事

2019-02-05 10:00

錯過只好等明年 春節限定套餐吃起來

2019-02-05 16:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top