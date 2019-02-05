高鐵員工每日上工檢查服儀 指甲油顏色還有指定色卡

2019-02-05 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



不只制服，在髮型上也有所要求！台灣高鐵站務管理課專員徐子凡說，女性員工若留長髮需綁起，髮型以高馬尾為主，要有清爽、素雅的妝容，指甲油顏色有固定色卡，多半是偏向自然的杏色、粉色；男性員工後頸頭髮也不可超過襯衫領口，這些服裝儀容每日上工前都會檢查，力求有精神，保持專業形象。

徐子凡說，頭髮可染燙，但不要太誇張或太淺的顏色，女生長髮若過肩就要綁起來，以高馬尾為主，男生後頸頭髮不可碰到領口，兩側髮鬢不可蓋過耳朵，前額頭髮不要碰到眉毛；女性同仁上班一定要化妝，妝容以素雅為主，不宜過於鮮豔，可擦指甲油，但顏色有固定的色卡，以粉色、杏色等接近指甲的顏色為主，且不可留長指甲。

徐子凡指出，站務人員、服勤人員還有駝色腰包，站務主管和列車長則是黑色腰包，方便裝工作需要的小物品，站務人員、列車駕駛若需要對時，可領用名牌錶。每天出勤前相關主管都會檢查同仁的服裝儀容，用心維持外貌，來打造高鐵員工的專業形象。

台灣高鐵服勤員廖哲維表示，高鐵制服給人的感覺專業又獨特，男生制服的領台跟高鐵腰包更是很少見到的設計。每當自己穿上制服，就會覺得自己看起來很專業。平時髮型亦會定期修剪，讓自己維持整潔，穿制服時看起來更有精神。