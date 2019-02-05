東北季風減弱氣溫回升 明後兩天最適合出遊

2019-02-05 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



中央氣象局指出，明天起東北季風減弱，天氣穩定，降雨範圍縮小至宜花東，全台各地可見陽光露臉。 報系資料照 分享 facebook

明後兩天將是春節期間最適合出遊的好天氣！中央氣象局指出，明天起東北季風減弱，天氣穩定，降雨範圍縮小至宜花東，全台各地可見陽光露臉，北部、東半部高溫可達26度，中南部高溫更是上看30度，好天氣預計持續兩天，民眾可把握時間走春，因為到了初四，又有另一波東北季風增強，將ㄧ路影響到初七，北台灣低溫將下探15度。

氣象局預報員陳建安指出，明、後兩天是春節期間天氣最穩定的日子，溫度也有回升趨勢，北部、東半部高溫達25~26度，中南部高溫則是27~30度，各地天氣晴朗適合出遊，不過全台清晨低溫還是只有16~20度，要注意日夜溫差仍大，早晚記得帶上外套，或採洋蔥式穿法。

陳建安說，明後兩天雖然天氣不錯，但因為有些暖空氣到台灣，加上風力較弱，容易起霧，包含金門、馬祖和台灣西半部地區如林口台地、嘉南平原等，都要特別留意霧，尤其是清晨時霧氣濃，行車要多注意能見度，到了白天太陽露臉後，霧氣就會逐漸消散。