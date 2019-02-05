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視察雪隧行控中心 林佳龍提醒同仁執勤注意安全

2019-02-05 14:28聯合報 記者洪安怡╱即時報導

春節9天連假，假日車流量一向較大的國道5號雪山隧道疏運情形也備受關注。交通部長林佳龍前往坪林行控中心視察，了解國道儀控作業及春運計畫，並慰勞值班同仁辛勞；他也提醒事故處理小組的同仁，在外出執勤時務必留意自身安全。

林佳龍利用春節假期，在交通部高公局長趙興華的陪同下，前往高公局北區養護工程分局坪林行控中心巡視。坪林行控中心的任務範圍包括國道五號南港系統交流道至蘇澳交流道，全長54.3公里，其中隧道路段就占了約20公里。

交通部說，林佳龍在聽取簡報後表示，國5是台灣東西部交通的主動脈，向來是全國交通疏運的重點，但因受限道路容量，假期及尖峰時間容易壅塞，希望高公局同仁、特別是坪林行控中心，與地方道路交通管理單位相互協調，也保持警戒，並善加宣導、提供充分資訊給用路人，讓民眾出門受交通壅塞的影響降到最低。

林佳龍也錄了一段雪隧廣播，「雪山隧道廣播，雪山隧道廣播，大家好，我是交通部長林佳龍，提醒您，雪山隧道速限為90公里，請在速限及安全車距範圍內，盡量提高您的車速，保持行車順暢，祝大家旅途平安。」

交通部指出，林佳龍隨後並逐一致贈紅包，慰勞值勤同仁辛勞，並代表國人向留守同仁致敬、致謝。他也在視察事故處理小組及緩撞車的同仁及設備時，特別提醒同仁，在執勤要格外注意安全，勤務結束之後也要好好休息並陪伴家人。

交通部長林佳龍視察雪隧行控中心，並發送紅包慰問同仁。圖／交通部提供
交通部長林佳龍視察雪隧行控中心，並發送紅包慰問同仁。圖／交通部提供
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林佳龍雪山坪林
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