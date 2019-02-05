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初二至春節後上班日天氣如何 一張圖秒懂

2019-02-05 13:38聯合報 記者洪安怡╱即時報導

明天初二可望迎來好天氣，中央氣象局臉書「報天氣 - 中央氣象局」說明春節及第一天上班日天氣，初一受東北季風影響，上午天氣較為濕涼，但下半天起水氣減少，降雨已逐漸趨緩。

初二、初三天氣比較穩定，氣溫回升，感受溫暖舒適。西半部地區大多多雲到晴，東半部地區偶有局部短暫雨；天氣回暖的同時可能有局部濃霧，尤其往來金馬地區，更要多加留意。

初四至初七預計東北季風再度增強，北部、東半部再度轉濕涼，中南部則為多雲的天氣。

春節及第一天上班日天氣。圖／翻攝自中央氣象局臉書「報天氣 - 中央氣象局」
春節及第一天上班日天氣。圖／翻攝自中央氣象局臉書「報天氣 - 中央氣象局」
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