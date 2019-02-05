5萬枚錢幣打造發財大道 林揚竣大方送紅包

2019-02-05 13:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



被網友稱為「超狂直播主」的林揚竣，為了向粉絲祝賀新年，不改「超狂」風格，在今天大年初一預計送出總額30萬元的開運紅包，限量500名，結果吸引700多位粉絲前來。

林揚竣最後加碼，狂發1,000元紅包，讓粉絲直呼「卯死啦」，每個人笑咪咪的領到大紅包，最後現場共發出38萬多元的紅包，堪稱全台發紅包最大方的民間企業。

發紅包現場，特地設計全台獨一無二的「發財大道」，利用了近6萬元的錢幣，打造20公尺長的「錢路」，喜氣招財，領紅包的粉絲走在錢幣上，一起沾喜氣，吸引不少人拍照留念，粉絲直呼，林董連發紅包都不改很狂的特色。

今天發紅包的地點，位於台中市神岡區大富路148-2號，原本預計要發到17時的紅包，從9時一發放，不到40分鐘就被700多名粉絲湧進發光，現場洋溢濃濃過年氣氛。

其中，還有粉絲一大早六點趕來排隊，就是要來領偶像的大紅包，還有整個家族13人都是林揚竣的粉絲，約團來領紅包。

民眾劉小姐說，全家大小都常看林揚竣粉絲團直播，一家人在粉絲團消費已超過5萬，得知林董要發紅包，全家8人從苗栗上來，就是要沾沾林董喜氣，互相祝賀過年。

林揚竣臨時粉絲團抽紅包活動訊息PO出，粉絲紛紛留言表示：「林董真的是超霸氣」、「偶像發的紅包好想要」、「林董發的紅包一定會開運」、「狂的不要不要的」。

林揚竣說，一路走來都靠粉絲支持，才能創造出高流量的直播平台，因此今年第一次發紅包，未每年都會持續加碼，他在現場也宣布，年底要再送粉絲兩輛賓士，請粉絲拭目以待。

其實，林揚竣超狂之舉已經不只一次，去年在生日會上送出130萬元現金和1輛賓士，今年也曾買下整座高麗菜園挺菜農，以直播方式販賣高麗菜，集結粉絲一起做公益幫助菜農。