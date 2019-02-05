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今天濕涼局部短暫雨 初二回暖好天氣

2019-02-05 10:09聯合報 記者洪安怡╱即時報導

記者謝育炘／攝影(資料照)
記者謝育炘／攝影(資料照)
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今天年初一，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在臉書「天氣職人—吳聖宇」表示，受到東北季風以及華南水氣東移通過影響，各地雲量偏多，並且有局部短暫陣雨的機會，不過水氣看起來沒有特別多，降雨比較局部性，仍以面迎東北季風的區域機會較高，高屏地區受到近海水氣移入影響也有下點雨的狀況，整體雨勢不大，但是可能對出遊會有點干擾。

他說，幸好這樣雲多有點雨的天氣只到今天，明天年初二隨著風向再度轉為溫暖的東南風到偏南風，水氣減少，天氣就會明顯好轉。

吳聖宇表示，預估明天初二僅剩下東半部仍有局部地形降雨，初三天氣穩定，各地都是多雲到晴的天氣型態，初四底層的東北季風有稍微增強的趨勢，北部、東北部、東部下雨的機會將有所提高，天氣將略有變化。

初五下半天到初六東北季風會更為增強，迎風面北部、東半部持續有短暫陣雨機會，天氣型態仍然是春季多變的情況，時雨時晴，主要的變化以迎風面的北部、東半部為主，吳聖宇提醒，計畫外出行程時要多留意最新的天氣資訊。

溫度的部分也是有起伏變化，吳聖宇表示，仍然是北台灣感受較為明顯，今天各地雲量多，中南部較溫暖，高溫可到26-28度，北台灣則是一整天較偏涼，高溫21-23度。

明後天溫暖南風影響，各地溫度上升，高溫普遍可到26-28度，南部甚至有機會來到29度以上，到了初四因為東北季風稍增強，北台灣高溫將略降至22-24度，初五、初六還會進一步下降到20度以下，轉涼較為明顯，中南部則不受影響，預估高溫還是可以來到25-26度以上，持續溫暖的情況。

他說，雖然高溫變化頻頻，不過冷空氣並不強，因此低溫的部分都不會太低，即使北台灣的低溫預估也都是能夠維持在15-16度以上，不至於出現太冷的溫度。

接下來幾天的假期在中南部都容易有霧氣出現的機會，他說，夜晚到清晨這段期間可能發生局部濃霧，外出交通安全或是飛機航班的影響要多留意，空氣品質的狀況也持續較差，穩定的天氣配合霧氣的發生可能讓污染物質不易擴散，敏感族群外出時最好能戴口罩，或是減少外出的機會較佳。

氣象局說，今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨。明天東北季風稍減弱，氣溫回升，明天至周五東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六東北季風再增強，周日、下周一東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

明天至周六西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

高溫低溫
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