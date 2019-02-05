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過年High過頭 太認真守歲反失眠

2019-02-05 09:37聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

除夕夜，家戶團聚，通宵打麻將、聊天聚會認真守歲，等到深夜或是今天早晨要入睡時，卻發現想睡卻睡不著，而每年過年都會出現「失眠潮」，主要是生活作息紊亂，出現疲倦、注意力不集中，甚至失眠的情況，也曾有民眾為了解決失眠問題，自行服用安眠藥，衛福部食藥署提醒，自行服用安眠藥恐怕會有反效果。

食藥署表示，安眠藥屬管制藥品及醫師處方藥，不當使用易成癮，醫師係針對病患個人症狀、肝腎功能、年齡等臨床情形作仔細評估後開藥，民眾於就診後憑醫師處方箋領藥。

若民眾未經醫囑指示而任意服用安眠藥，易導致副作用發生，常見的副作用包含疲倦、頭痛、頭暈、嗜睡、健忘、失眠加劇、腸胃不適、幻覺等，且因未就醫，無法對症下藥，可能讓失眠的症狀更嚴重。

民眾若有失眠困擾，應先檢視自己的生活與睡眠習慣，建議先由調整作息開始，例如保持規律的睡眠時間、維持安靜舒適的睡眠環境、搭配適當的飲食與運動，睡前不要喝過多的水、咖啡或茶等飲料，睡前不吃辛辣、油膩食物，睡前不要太過忙碌，可聽輕柔的音樂、泡澡來幫助入睡。

如仍未改善失眠症狀，再尋求醫師協助，積極找出病因，並遵從醫師及藥師指示服藥，才能確保自己用藥安全，徹底改善失眠問題。

失眠示意圖。聯合報系資料照片
失眠示意圖。聯合報系資料照片
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失眠醫師睡眠
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