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大年初一機捷出包！台北-三重30分一班 台北站暫停登機服務

禁忌！大年初一別催人起床 早餐吃這個恐窮整年

大年初一機捷出包！台北-三重30分一班 台北站暫停登機服務

2019-02-05 08:42聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

大年初一，機捷出狀況，桃園大眾捷運公司凌晨例行性安全維修時，發現台北至三重間軌道轉轍器異常，因只有單軌可以通行，目前採單線雙向運行，班距拉長到30分鐘，A1站預辦登機服務也暫停服務，A2站後皆全線正常營運，要搭機捷到機場的民眾，一定要提早出門。

桃園大眾捷運公司表示，目前正全面搶修，基於安全考量，會做通盤檢修， 無法確何時能恢復雙向通行。

桃園機場捷運。圖／報系資料照
桃園機場捷運。圖／報系資料照
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