美國家公園深度旅遊 前5美任你挑

2019-02-04 22:49 聯合報 台北訊



黃石公園的知名地標大稜鏡溫泉。 圖／有行旅提供 分享 facebook

有人說，國家公園是美國對世界最大的貢獻；美國至今擁有數量最多、景觀最多元的國家公園，共有五十八座分布於各州的自然保護區，而排名第一美、也是成立最早的便是橫跨三州的黃石國家公園。

聯合報系有行旅與美國世界日報合作，每年推出不同的國家公園旅程，例如「舊金山生態慢活遊」以優勝美地、巨杉、加州國王谷為目標，倘佯春天與秋天北加州最美的季節；「黃石、大堤頓國家公園深度慢活遊」各以四天三夜、三天兩夜行程住宿在兩大國家公園內，吸引許多懂門道的旅人；「西南大環線」慢遊大峽谷、峽谷地、錫安、布萊斯、拱門等五座奇景國家公園，加上羚羊谷、紀念碑峽谷、馬蹄灣，是喜愛自然生態與攝影者「朝聖」之地。

Skyscanner網站曾選出美國十個最美國家公園，上榜的有黃石、優勝美地、大峽谷、拱門、大堤頓、死亡谷、火山口湖、冰川、大沼澤地、奧林匹克等國家公園，上述三個旅程囊括了前五美，以美西為主要範圍，並以飛機為跨州交通工具，省去長途拉車的疲累。

廿世紀初，美國一位探險家曾經這樣形容黃石公園：「在不同的國家，無論風光、植被有多麼大的差異，但大地母親總是那樣熟悉、親切、永恆不變。可是在這裡，大地變化太大了，彷彿這是一片屬於另一個世界的地方。地球彷彿在這裡考驗著自己無窮無盡的創造力。」這句話也道盡美國國家公園的無敵魅力，每年總計有超過三點三億人次造訪。

「西南大環線十二日深度漫遊」、「舊金山生態慢活遊」、「黃石、大堤頓國家公園深度慢活遊」分別於三月廿八日、四月六日、五月卅日出發，報名或洽詢詳細旅程請電02-86433517、86433543、手機0935-080209，或瀏覽有行旅官網。