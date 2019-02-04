開獎了 威力彩最新獎號在這裡

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2019-02-04 21:11聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

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台彩表示，威力彩除夕頭獎如未開出、連5摃，初三威力彩預估銷售1億元，頭獎累積金額上看3.3億元。除夕威力彩頭獎如開出，初三預估銷售金額0.7億元，頭獎金額為保證2億元。

台彩表示，威力彩除夕頭獎如未開出、連5摃，頭獎累積金額上看3.3億元。 中央社
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