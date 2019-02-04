菜市場散裝雞蛋飛漲 宜縣府稽查抓假有機蛋

2019-02-04 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



年節期間遇上雞蛋荒，致使傳統菜市場的散裝雞蛋價飆高，每台斤衝破百元。宜蘭縣政府今天派員到傳統市場稽查，發現部分外包裝毫無標示、卻自稱有機且販售高價的雞蛋，當場要求業者不得以有機做宣傳，同時勸導業者不要任意哄抬蛋價。

去年底雞蛋荒，造成過年期間的蛋價飛漲，除了部分超商限量供應洗選蛋，也出現菜市場的零售攤亂喊價，宜蘭昨天甚至喊到每斤85元散裝白雞蛋，潘姓消費者抱怨買到每斤100元的白蛋，還有商攤強調有機的黃蛋120元，外觀卻無任何有機標示 ，市場價格十分混亂，「史上最貴蛋價」也讓消費者直呼誇張。

宜蘭縣政府農業處今天派員到市場稽查，因貨源不足，部分商攤已經沒有供應雞蛋，同時也發現每斤賣120元的黃蛋。康立和表示，商攤自稱賣的是有機蛋，但只以透明塑膠盒裝盛，外觀沒有產地溯源標示與有機認證，當場告知不得以有機名義販售高價雞蛋，否則涉嫌違法，商攤當場願意配合改善。