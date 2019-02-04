轉運就靠今年！農曆春節到8大財神廟帶財運回家

2019-02-04 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



受到全球局勢影響，2019年經濟恐比去年更差，這時候更要趁農曆過年期間到財神廟祈求財運滾滾來，尤其是農曆初四迎財神，本報整理出10大必拜財神廟，一起來廟裡求財運，不管正財、偏財通通來，希望能讓今年一路發。

1.金山五路財神廟

金山五路財神廟供奉五路財神，可以向財神求取開運母錢發財金，擲筊聖杯一次可借100開運金及100倍運氣開財運，二次可借200元、3次可借300元，再持身分證向財神銀行開戶領取貸款卡，寫上貸款日期、金額、還願日期及還願金額。另可求取財寶袋，裡頭有發財錢、平安財符，可隨喜添加香油錢就能拿到。

大稻埕霞海城隍廟最有名的就是拜月老求姻緣，而松山霞海城隍廟最有名的則是求財，可以在此求補財庫、求發財金，或是求正財財神燈、偏財招財虎爺燈也都相當受到歡迎。每年正月初五早上9點，廟方都會請人扮演財神讓信眾摸鬍子，再發放2萬個招財錢母，讓信徒將財運帶回家。

3.北投關渡宮財神洞

北投關渡宮為歷史悠久、香火鼎盛的媽祖廟之一，與北港朝天宮、鹿港天后宮合稱台灣三大媽祖廟，而關渡宮內最特別的就是有綿延數十公尺的財神洞，兩側供奉五路財神及土地公等神明，可以藉由觸摸神像手持的吉祥物、金銀珠寶增添財氣，尤其是摸財神元寶，僅年節特別開放，一定要去摸一摸。

4.新北市中和烘爐地

新北市中和「烘爐地」南山福德宮，為24小時開放的正廟，以土地公神像為地標，神像巨大尺寸可說是全台之最，據說求財、求子都相當靈驗。除了求財外，這裡的夜景相當有名，不僅求財又能看風景。

5.竹山紫南宮

曾經被票選為全台10大財神廟第1名的竹山紫南宮，以土地公借發財金、摸金雞求財聞名，因此每逢過年期間，總是吸引大批信徒前去借錢投資賺錢，利用擲筊方式來借錢，第一次擲出聖杯，就能借600元，第二次則是500元，來年賺錢就再還錢，之後增添香油錢即可。但發財金可是借了就要全數用完，不限制當日使用、或買什麼東西。

6.台中南天宮

台中南天公主要供奉關聖帝君，在民國40多年是最大的關帝廟。每年都會舉辦喜迎金錢龜活動，元宵節前夕前往服務處登記，農曆正月十五日元宵節當天會依照登記順序開始求取，若是擲得最多聖筊的3位信眾，可以免費迎接金錢龜回家供奉。另有財神門、五路財神洞，可增添財氣，另可在新年期間向財神爺借188元發財錢母，申請日起一年內還金。

7.雲林北港武德宮

主祀武財神玄壇元帥趙公明與麾下的四位財神，可說是台灣五路財神的開基祖廟，據說有許多台灣的財神廟，都是由這裡分靈出去供奉。除了補財庫外，也可以向財神爺祈求財寶箱，擲出聖筊即可請回財寶箱，請回之前要先到財神爐前將財寶箱打開過爐，裝滿財氣回去。

8.屏東車城福安宮