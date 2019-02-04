親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

老外瘋台灣好行 必搭花東路線親睹太魯閣

國運籤連年神準唱衰台灣？代天府想停辦 眾神否決

包給女友父母各3600被嫌失禮 女友：最少要6600

2019-02-04 15:13聯合報 記者賴香珊╱即時報導

「長輩的紅包有行情價嗎？」而且還是女友的爸媽。今天是除夕，有男網友要去女友家拜年，女友「貼心」提醒要準備紅包，但得知男友要包3600元竟嫌失禮，直接要求得包6600元；男網友超傻眼，最後決定放生女友。

一名陳姓男網友在臉書「爆怨公社」抱怨交往才2個多月的女友，指他女友要求他去她家拜年，覺得他要包3600元給她爸媽太少，因此上網詢問網友，「長輩的紅包有行情價嗎？」並貼出LINE截圖；未料PO文一出，引發廣大討論。

陳男的女友昨天提醒陳，「對了，你紅包準備好了嗎？明天看見我爸媽別忘囉！」，陳貼照片證明「已備好2個紅包各3600元」；沒想到，女友竟訓斥，「過年又不是喝喜酒！包3600你不覺得有點失禮嗎？我希望你能用心對待我家人」。

眼見女友不滿意，陳疑惑地問「那，妳覺得要包多少？」女友竟獅子大開口「各6600吧！六六大順啊！」令他超傻眼，因此上網抱怨，順便請益「合理的」長輩紅包行情價；但超誇張紅包要求，意外引發網友熱烈討論。

多數網友認為，還沒結婚根本不用包，紛表示「好狂喔！又不是夫妻包什麼啊」、「又還沒娶，且才交往2個月，有高級水果禮盒就不錯了」、「交往又不是結婚了，3600都算多了.」、「沒結婚為什麼要包？難道她有包給你爸媽？還六六大順」等。

有網友則說，「我結婚了，跟老婆仍自己包自己家人的，包多少自己包，免得說不平衡或不公平，你們還沒結婚就這樣，錢看太重，可以放生了」，直接建議陳能「放生」女友；而經沉思和溝通無效，陳因雙方價值觀差太多，決定放生女友。

男網友向女友父母拜年，本來要包各3600元紅包，卻被女友嫌失禮，訓斥最少要660...
男網友向女友父母拜年，本來要包各3600元紅包，卻被女友嫌失禮，訓斥最少要6600元。圖／取自「爆怨公社」
分享
男網友向女友父母拜年，本來要包各3600元紅包，卻被女友嫌失禮，訓斥最少要660...
男網友向女友父母拜年，本來要包各3600元紅包，卻被女友嫌失禮，訓斥最少要6600元。圖／取自「爆怨公社」
分享
男網友向女友父母拜年要包各3600元，卻被女友訓斥最少要6600元，令他傻眼決定...
男網友向女友父母拜年要包各3600元，卻被女友訓斥最少要6600元，令他傻眼決定放生女友。圖／取自「爆怨公社」
分享
男網友向女友父母拜年，本來要包各3600元紅包，卻被女友嫌失禮，訓斥最少要660...
男網友向女友父母拜年，本來要包各3600元紅包，卻被女友嫌失禮，訓斥最少要6600元。圖／本報資料庫
分享
男網友向女友父母拜年，本來要包各3600元紅包，卻被女友嫌失禮，訓斥最少要660...
男網友向女友父母拜年，本來要包各3600元紅包，卻被女友嫌失禮，訓斥最少要6600元。圖／取自「爆怨公社」
分享

紅包結婚
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

網美的底片殺手 金門瓊林聚落、超萌風獅爺最上相

2019-02-04 13:53

影／台灣好行春節攻略地圖 北部泡溫泉、環湖拍火車

2019-02-04 13:37

影／春節免稅店購物滿額 夾娃娃機禮品夾好夾滿

2019-02-04 13:35

過年大啖美食前多洗手 別讓腸胃炎來掃興

2019-02-04 13:19

移民署長到桃機慰勉值勤移民官 發紅包給旅客

2019-02-04 12:53

兒時貪玩炸傷失明獨臂 洪嘉添樂觀度日

2019-02-04 12:52

羽絨被保養很簡單 日曬除濕殺菌蓬鬆除異味

2019-02-04 12:47

台灣戲曲藝術節 15檔國內外演出紛陳各劇種特色

2019-02-04 12:45

知名連鎖髮廊主管 義剪一辦16年

2019-02-04 12:42

魏禎宏186幅閉眼人像 雲門藝廊展出

2019-02-04 12:26

等車時間不錯過 台中婦女幸運刮中100萬獎金

2019-02-04 11:59

近3年最早！ 暖冬影響 首例本土登革熱現蹤高雄

2019-02-04 11:30

吳德榮分析春節連假天氣 初二至初五逐日回暖

2019-02-04 10:50

宜花大雨特報！ 綠島蘭嶼及恆春半島局部較大雨勢

2019-02-04 10:20

春節天氣多變！ 初一天氣將好轉 可望持續至初四

2019-02-04 10:13

大雨濃霧特報！ 今天鋒面通過、東北季風增強

2019-02-04 07:21

豬年談豬對醫學的貢獻 看了吃魯肉飯怎能不感激

2019-02-04 07:12

新年健康新願／健康日課表 利己又利人

2019-02-04 00:51

健檢主要項目 男女有別

2019-02-04 00:32

保養篇／動一動 肩頸不再硬梆梆

2019-02-04 00:32

預防醫學 幫健康把關

2019-02-04 00:31

治療篇／關節活化有新招

2019-02-04 00:31

剩飯「年年有餘」？ 譚敦慈提倡年夜飯「配給」不留剩菜

2019-02-04 00:27

年節暴飲暴食 嗝氣嘔吐後竟吐鮮血

2019-02-04 00:04

大樂透今上看1.2億 百萬大紅包還有290組

2019-02-04 00:03

正常飲食多運動 健康過好年

2019-02-03 22:37

驚人！春節大紅包開出27組 這家彩券行連兩日中獎

2019-02-03 22:02

大樂透開獎了 頭獎保證1億元

2019-02-03 21:14

擔心春節急診塞爆事件重演？專家分析看這裡

2019-02-03 21:04

小年夜財神駕到！億元大樂透、春節大紅包號碼看這

2019-02-03 20:55

好市多「經典雞塊」口感神複製麥當當？網友眼尖發現真相是...

2019-02-03 20:00

國道客運3月4日起陸續調漲 漲5元至40元不等

2019-02-03 19:50

除夕變天 北台灣高溫約20度

2019-02-03 19:13

搶攻春節連假商機 無人商店進駐連鎖賣場

2019-02-03 17:03

台塑汽柴油春節凍漲 4日油價不調整

2019-02-03 16:25

剪春花、遊戲集章 春節到博物館邊學邊玩

2019-02-03 16:22

故宮與義大利司合作 拚人氣犧尊版跳跳馬布置南院

2019-02-03 16:12

千元解決年夜飯 譚敦慈採「配給」制不留剩菜

2019-02-03 16:06

「山中傳奇」毓繡美術館館長李足新癌逝 享年53歲

2019-02-03 16:05
看更多

熱門文章

為何不能包8千？這款鈔票最好用！紅包學一次搞懂

2019-02-04 10:00

沒手機、沒第四台、沒高鐵 回顧30年前春節怎麼過

2019-02-04 07:15

驚人！春節大紅包開出27組 這家彩券行連兩日中獎

2019-02-03 22:02

小年夜財神駕到！億元大樂透、春節大紅包號碼看這

2019-02-03 20:55

雞蛋荒零售市場亂喊價如血壓般飆升 史上最貴雞蛋

2019-02-03 16:58

不只買一送一！盤點星巴克18家特色門市

2019-02-03 17:46

唐綺陽星座運勢週報：水瓶賺錢機會多 天秤小心爛桃花

2019-02-04 07:00

過年長輩問候太轟炸 6大句型讓對方秒閉嘴

2019-02-04 09:00

除夕夜不想回婆家怎麼辦 呂秋遠一句突破盲點

2019-02-04 10:00

每週生肖／惟中大師：牛避兄弟鬩牆、肖豬小心懷孕

2019-02-04 08:00

懶人包／買1送1、1元咖啡 11家開工咖啡優惠整理

2019-02-03 20:51

辦年貨，好擠啊！　

2019-02-04 00:16

大樂透開獎了 頭獎保證1億元

2019-02-03 21:14

過年鬧蛋荒零售價居高不下 雞農：產地價明明已降兩波

2019-02-03 17:21

春節期間牙齒臨時出狀況要就醫？ 牙醫師這樣建議

2019-02-03 16:31

除夕變天 北台灣高溫約20度

2019-02-03 19:13

春節走春去哪玩 18條路線報你知

2019-02-04 07:13

你知道嗎？ 那些過年不能爽放9天的行業

2019-02-04 07:45

春節期間忽冷忽熱 小心感冒

2019-02-04 00:22

瘋樂透刮刮樂前先看！命理師曝：春節「這時段」財運最旺

2019-02-04 10:00

「山中傳奇」毓繡美術館館長李足新癌逝 享年53歲

2019-02-03 16:05

婆媳問題的癥結點在男人身上？徹底解決的關鍵是…

2019-02-03 16:00

連假第二天「撞」況多 國1南下路段塞爆

2019-02-03 15:48

今日星座運勢／處女試著尋找突破點 表現欲較強烈

2019-02-04 00:00

到百貨、購物中心走春 輕鬆吃喝玩樂拍美照

2019-02-04 00:01

春節天氣多變！ 初一天氣將好轉 可望持續至初四

2019-02-04 10:13

大雨濃霧特報！ 今天鋒面通過、東北季風增強

2019-02-04 07:21

國道客運3月4日起陸續調漲 漲5元至40元不等

2019-02-03 19:50

春節好行頭／12星座2019整體運勢 開運行頭、幸運色

2019-02-03 16:44

大樂透今上看1.2億 百萬大紅包還有290組

2019-02-04 00:03

囧！走春避塞景點 觀光局列故宮南院

2019-02-03 23:59

千元解決年夜飯 譚敦慈採「配給」制不留剩菜

2019-02-03 16:06

擔心春節急診塞爆事件重演？專家分析看這裡

2019-02-03 21:04

「山中傳奇」毓繡美術館館長李足新癌逝 享年53歲

2019-02-03 15:47

過年蛋價飆？洗選蛋價格平穩！

2019-02-04 00:42

札幌雪祭明登場 250座大小雪像讓人驚艷

2019-02-03 21:20

旅客背裝支架怨無人讓座 高鐵：可主動要求協助

2019-02-03 15:48

剩飯「年年有餘」？ 譚敦慈提倡年夜飯「配給」不留剩菜

2019-02-04 00:27

【年節滋味】林麗華／找到年的幸福味道

2019-02-04 06:00

本土登革熱首例現蹤 高雄市擴大疫調消毒

2019-02-04 10:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top