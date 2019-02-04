包給女友父母各3600被嫌失禮 女友：最少要6600

2019-02-04 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



「長輩的紅包有行情價嗎？」而且還是女友的爸媽。今天是除夕，有男網友要去女友家拜年，女友「貼心」提醒要準備紅包，但得知男友要包3600元竟嫌失禮，直接要求得包6600元；男網友超傻眼，最後決定放生女友。

一名陳姓男網友在臉書「爆怨公社」抱怨交往才2個多月的女友，指他女友要求他去她家拜年，覺得他要包3600元給她爸媽太少，因此上網詢問網友，「長輩的紅包有行情價嗎？」並貼出LINE截圖；未料PO文一出，引發廣大討論。

陳男的女友昨天提醒陳，「對了，你紅包準備好了嗎？明天看見我爸媽別忘囉！」，陳貼照片證明「已備好2個紅包各3600元」；沒想到，女友竟訓斥，「過年又不是喝喜酒！包3600你不覺得有點失禮嗎？我希望你能用心對待我家人」。

眼見女友不滿意，陳疑惑地問「那，妳覺得要包多少？」女友竟獅子大開口「各6600吧！六六大順啊！」令他超傻眼，因此上網抱怨，順便請益「合理的」長輩紅包行情價；但超誇張紅包要求，意外引發網友熱烈討論。

多數網友認為，還沒結婚根本不用包，紛表示「好狂喔！又不是夫妻包什麼啊」、「又還沒娶，且才交往2個月，有高級水果禮盒就不錯了」、「交往又不是結婚了，3600都算多了.」、「沒結婚為什麼要包？難道她有包給你爸媽？還六六大順」等。