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國運籤連年神準唱衰台灣？代天府想停辦 眾神否決

網美的底片殺手 金門瓊林聚落、超萌風獅爺最上相

2019-02-04 13:53聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

交通部觀光局推廣台灣好行公車，每個站都是一個景點，旅客可隨意上下車。離島台灣好行路線僅6條，金門就占了5條，堪稱台灣好行資優生，且每個路線各有特色，包括古戰場風情、閩南歷史建築、風獅爺主題等，讓旅客循著站點一一巡禮。

金門風大飛石多，能夠防風鎮煞的風獅爺成為金門守護神，許多聚落或風大之處都會設置風獅爺，成為特殊景觀。金門前年起設置台灣好行「風獅爺主題線」，分成上午及下午路線，一共可造訪63尊風獅爺。

金門風獅爺外貌不同，有18公分雕刻在屋簷牆脊上的迷你風獅爺，也有高達230公分雄壯高大的風獅爺，有些長得像哆啦A夢、貓頭鷹，還有的拿國旗、或披著顏色鮮豔的披風。搭乘台灣好行，可以一次蒐集到許多風獅爺照片。

「榕園太湖線」的瓊林聚落，會讓許多網紅及攝影迷瘋狂。這裡是金門傳統聚落代表之一，型態保存良好，規模巨大；其中花磚牆是拍照聖地，由在地藝術家與居民用傳統磚土窯燒製成花磚，再拼貼於牆面而成，隨手一拍都華麗又復古，失敗率很低。

搭乘「水頭翟山線」，可到金門最著名景點之一翟山坑道，總長375公尺，是一個A字型的戰備水道，在民國五○年代提供登陸小艇搶灘，坑內還有碼頭，隧道內由人力斧鑿而成的痕跡具視覺震撼效果。另一個站點是莒光樓，登樓遠眺建功嶼、烈嶼風光及中國大陸。

「古寧頭戰場線」可到古寧頭戰史館，是仿古城堡的建築，門前有勇士塑像及M5A型戰車，牆上掛著描繪古寧頭戰役的12幅巨大油畫。搭車到和平紀念園區，這裡曾是古寧頭戰役時，兩軍短兵相接的戰場，還保留著以前的營舍及砲堡，另有新建的胡璉將軍紀念館。

「獅山民俗村線」有全國罕見的全坑道式榴砲陣地，展示75山砲、155榴砲、8吋榴砲等四種榴炮，每日固定6場砲操表演，是國內外遊客到金門的必看景點。具有350年至800年歷史的沙美老街也在這裡，是金門最早的市街，到此別忘記品嘗著名的閩式燒餅。

台灣好行超過40條路線，春節期間大部分為假日班表，建議搭乘前先上網或致電查詢時間，但大部分路線傍晚或晚上7、8時就停止服務，民眾務必留意行程安排。許多路線由無障礙公車運行，但也有部分路線須向客運公司預約無障礙服務。

金門許多聚落都會設置風獅爺，祈望防風鎮煞。記者吳姿賢／攝影
金門許多聚落都會設置風獅爺，祈望防風鎮煞。記者吳姿賢／攝影
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綠湖藍天映襯紅色閩式建築，金門瓊林聚落是拍照絕佳場地。記者吳姿賢／攝影
綠湖藍天映襯紅色閩式建築，金門瓊林聚落是拍照絕佳場地。記者吳姿賢／攝影
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金門許多聚落都會設置風獅爺，祈望防風鎮煞。記者吳姿賢／攝影
金門許多聚落都會設置風獅爺，祈望防風鎮煞。記者吳姿賢／攝影
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金門有的風獅爺長得像哆啦A夢。記者楊德宜／攝影
金門有的風獅爺長得像哆啦A夢。記者楊德宜／攝影
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風獅爺金門台灣好行
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