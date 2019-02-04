春節逛故宮南院 2條路線玩遍嘉義、台南

2019-02-04 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



許多國人都造訪過國立故宮博物院，卻不曾參觀位於嘉義的故宮南部院區，這裡也有不少珍貴國寶值得欣賞。交通部觀光局推廣的台灣好行設置兩條路線，一條從嘉義出發、一條從台南出發，都可抵達故宮南院，但中間的景點各異其趣，深具地方特色。

台灣好行的嘉義「故宮南院線」串連各種文化遊程，旅客可到高鐵嘉義站搭乘台灣好行抵達故宮南院，除了親睹珍貴國寶以外，園區還有長達3公里的環湖步棧道，邊散步邊從不同角度欣賞故宮建築，周邊還有日本藝術家草間彌生第一個石頭作品「南瓜精靈」。

故宮南院至少可逛一個上午，結束之後搭車到前身是糖廠的蒜頭蔗埕文化園區，過去載運甘蔗的五分車變身為導覽小火車，讓旅客一面搭乘、一面聽導覽員說製糖歷史。

逛累了肚子咕嚕叫，繼續搭故宮南院線到台鐵民雄站吃晚餐，這裡的鵝肉遠近馳名，不柴不澀、味道鮮美，還有鵝肉一條街的封號，許多人遠道而來就是為了品嘗這一味。

台灣好行另外設計台南「關子嶺故宮南院線」，讓旅客嘉義、台南雙城一日遊。此線的觀光景點除了必訪的故宮南院之外，還包括因紀錄片而紅極一時的無米樂社區，只要在後壁火車站下車，即能感受到濃濃的鄉村氣息，看百年三合院、菁寮農村生活體驗館，享用古早味稻仔飯。

關子嶺故宮南院線還有情侶拍照熱點，亦即關子嶺嶺頂公園，「街燈下的祝福」裝置藝術透過燈光照射出愛心剪影，許多人來此自拍留念。

晚上留宿不妨考慮關子嶺溫泉，這是全球稀少的泥漿溫泉，屬於鹼性碳酸泉、富含礦物質，據說可美化肌膚。目前僅台灣、義大利、日本鹿兒島有類似的礦泥溫泉，十分特殊。