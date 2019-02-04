影／台灣好行春節攻略地圖 北部泡溫泉、環湖拍火車

2019-02-04 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



春節開車出遊，知名景點容易塞車，停車位更是一位難求，民眾不妨搭乘台灣好行來場「低碳旅遊」，也可省去找停車位的時間及開車的勞累。

旅遊過程會產生許多飯店一次性用品、伴手禮包裝等垃圾，造成環境負擔。開車或騎車更造成大量空氣汙染，旅客若改由捷運、公車等大眾交通運具移動，將有助節能減碳。

交通部觀光局推廣台灣好行公車，專為旅遊所設計，從台灣各大景點所在地附近的捷運、台鐵、高鐵車站，接送旅客前往主要觀光區，每個站都是一個景點，旅客可隨意上下車。

台灣好行超過40條路線，春節期間大部分為假日班表，建議搭乘前先上網或致電查詢時間，但大部分路線傍晚或晚上7、8時就停止服務，民眾務必留意行程安排。許多路線由無障礙公車運行，但也有部分路線須向客運公司預約無障礙服務。

北部路線當中，台北的「北投竹子湖線」相當超人氣。建議早上先到北投溫泉博物館參觀，再到附近的北投捷運站搭台灣好行，途中行經硫磺谷，可觀賞地熱景觀及體驗溫泉泡腳，再到草山行館享用午餐。休息片刻後，可搭車到陽明書屋；也可到竹子湖漫步，或許可幸運遇到早開的海芋花。

宜蘭「冬山河線」結合自然風光、文化及美食，受到許多旅客喜愛。建議早上到羅東林業文化園區，當地有湖、有林、有火車，空氣新鮮舒暢，沿湖散步的途中，不時有火車呼嘯身旁而過，隨手一拍就是美照。也可到冬山河親水公園，享受遼闊河景，公園內提供腳踏車租借。

下午搭車到國立傳統藝術中心，「一廟、二館、三街」是必看景點，有百年古宅、華麗戲台、仿古老街，天天舉辦展演。傍晚搭車到羅東夜市，大啖羊肉湯、包心粉圓等知名美食。