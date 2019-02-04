過年大啖美食前多洗手 別讓腸胃炎來掃興

2019-02-04 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



農曆春節，少不了大魚大肉。衛福部疾管署提醒，往年春節期間，急性腹瀉就診人次也會跟著增加，且近日仍有腸病毒重症個案出現，呼籲民眾在大啖美食之餘，要先洗手保持手部衛生，同時注意飲食安全，避免生病來掃興。

根據疫情資料顯示，春節連假通常腸胃炎或腹瀉急診就診人次會較平時增加2至3倍。另上周也新增2例腸病毒併發重症病例，為北部3歲女童及南部1歲女童，目前兩名個案症狀已改善且均已出院。

疾管署指出，病毒性胃炎傳染力高，可經由患者排泄或嘔吐物汙染的水、食物或飛沫傳染，而酒精消毒液對腸胃道病毒效果不彰，建議如廁後及進食前應以肥皂澈底清洗雙手，與他人共食也應使用公筷母匙，同時也可預防腸病毒。

此外，旅宿及餐飲業者務必加強環境衛生管理，有症狀員工應避免接觸、處理食材，尤其是廚工，應待症狀解除至少48小時以後再復工，降低病毒傳播的機會。

為了讓民眾能在年節期間吃得美味又健康，衛福部食藥署則提供醃漬蔬菜的挑選與料理小撇步。

食藥署表示，挑選醃漬蔬菜產品時，儘量避免顏色偏白、過於鮮艷或有刺鼻異味的產品，優先選擇完整包裝產品，並留意產品上是否有明確的中文標示以掌握完整的產品訊息。

而調理前，可用流動的水清洗，烹煮時打開鍋蓋使二氧化硫揮發溢散，以減少食鹽或食品添加物殘留。因醃漬時會使蔬菜流失部分營養素，如水溶性維生素B、C，應避免以醃漬蔬菜取代生鮮蔬菜食用。