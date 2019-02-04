近3年最早！ 暖冬影響 首例本土登革熱現蹤高雄

2019-02-04 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



疾管署防疫人員於高雄市社區進行病媒蚊孳生源查核。 圖／疾管署提供 分享 facebook

疾病管制署公布今年首例本土登革熱確定病例，患者是一名高雄市前鎮區興邦里的20歲女性。疾管署表示，通常氣溫18度以下，斑蚊活動及產卵會停止，但受今年暖冬影響，高雄近日仍很炎熱，導致3年來首次在2月就出現本土登革熱疫情，呼籲民眾外出走春做好防蚊措施。

截至2月3日，國內共計1例登革熱本土病例。另有34例境外移入病例，其中越南9例、印尼8例、菲律賓7例、柬埔寨5例、泰國及馬來西亞各2例、馬爾地夫1例。

這名本土病例為20歲女子，她2月1日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及關節痛等感冒症狀，至診所就醫但症狀未緩解，隔日再到醫院就診，接受登革熱NS1快篩陽性，經通報檢驗確診感染登革熱病毒第二型，目前個案住院防蚊隔離中。

疾管署副署長羅一鈞表示，由於1月9日高雄市前鎮區興邦里有確診一名境外移入登革熱第二型案例，是一名50多歲男子到泰國旅遊後感染，而男子與個案女子居住地距離僅有143公尺。

因女子於潛伏期間沒有國外旅遊史，平時也只在住家和工作地活動。羅一鈞說，初步研判女子感染登革熱很可能是這名境外移入案例影響造成，且不排除還有其他隱藏病例。

目前高雄市衛生單位已完成個案住家噴藥作業，並召開前進指揮會議進行社區緊急防治，昨天也清除了水桶積水等孳生源。另，為了解是否有其他民眾也感染登革熱病毒，也考慮擴大疫情調查，進行社區抽血檢查作業。

上次高雄市2月出現登革熱病例是2016年，2017年及2018年的2月都掛零，但今年2月登革熱再現蹤高雄市，比去年疫情提早5個月開始。不過，2016年是受2015年登革熱大流行所影響，導致疫情延續到2016年春節後才結束。

「暖冬對登革熱防治是不利因素！」羅一鈞說，通常氣溫18度以下，斑蚊產卵及活動會停止，若有寒流或冷氣團，蚊蟲活動更能有效減少。但今年是暖冬，昨天中南部高溫還有30度，日前就有病媒蚊專家警示，今年疫情恐提早流行。

羅一鈞說，由於境外移入案例，經常成為本土登革熱病例的源頭，當班蚊叮咬登革熱個案，後續三到四周都可能造成方圓100到200公尺內的社區民眾感染，導致下一波的疫情發生。他也建議機場檢疫更嚴格，降低境外移入狀況。

不少民眾會在農曆春節出外走春，羅一鈞提醒，民眾應做好防蚊措施，並主動清除戶內外環境積水容器，若有規畫前往登革熱流行疫情國家旅遊，也務必做好防蚊。因泰國今年登革熱疫情比往年嚴重，前往旅遊也應特別注意。

回國後若出現疑似登革熱症狀，應盡速就醫並主動告知旅遊活動史；醫療院所如遇疑似感染個案請及早通報，以利衛生單位採取後續防治措施。相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢，或撥打免費防疫專線1922洽詢。

疾管署防疫人員於高雄市社區進行病媒蚊孳生源查核。 圖／疾管署提供 分享 facebook