親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

狗屎運發威 清完便便開出30萬元彩券

愛火柴盒成痴 榮民孟繁興60年搜集上千個

2019-02-04 12:53中央社 新竹市4日電

高齡90歲的榮民孟繁興，民國50年起搜集火柴盒，至今已收藏3600多個，包括來自台灣、美國、英國、義大利、西班牙、日本等70個國家，不僅記錄歷史痕跡，也別具文化意義。

孟繁興表示，他17歲跟著國民政府來台，58歲時由陸軍士官長退役，從小對歷史、地理、人文有濃厚興趣，對火柴盒更是愛不釋手。

孟繁興說，早期的生活條件不佳，電力與瓦斯都不普及，因此，火柴成為必備生活用品，某天一時興起，想把幾個漂亮的火柴盒留下，卻漸漸養成收藏習慣，未料，一玩就是半世紀。

孟繁興的收藏包括來自國內外飯店、餐飲店、商店等，遍及中國大陸、歐美等約70個國家，為了整理各類火柴盒，他花了4年時間分門別類，整理出歷史、懷舊、外國、藝文、專項、商業、金融、中國、餐飲及動感等10大系列。

孟繁興說，雖火柴盒只是一種生活用品，不是什麼高檔古玩，但可說是這麼多年來，各行各業、百種人故事的延續，他偶爾會拿出來賞玩，每次看到各種圖案的火柴盒，就會想起一些回憶。

他回憶，曾多次在國外買了有紀念價值的火柴盒，卻因火柴棒是可燃物，無法帶上飛機，因此，登機前只能將火柴棒倒出、丟棄，帶空盒回台後，再一支一支補回。

在千個火柴盒中，孟繁興最愛的是鄧麗君系列的火柴盒，原因是「最漂亮」；其它還包括奧黛麗赫本、郎世寧百駿圖、紅葉少棒隊、卡通花仙子、一休和尚，以及罕見的國軍戰車、軍徽等；還有來自摩納哥蒙地卡羅（Monte Carlo）一間小酒吧，他隨手帶走的火柴盒，如今都成了無價之寶。

不過，高齡90歲的孟繁興，擔心未來自己不在時，這些火柴盒怕會跟著消逝，因此，希望有公家機關能夠接手收藏，「如果有新竹市政府願意收藏，我會全部送出。」

孟繁興的火柴盒近期在新竹市文化局協助下，於新竹市眷村博物館舉辦火柴盒特展，展出1500個不同意象及時代的火柴盒，展期到今年2月底，民眾可把握機會前往參觀。詳情可上新竹市文化局官網查詢。

新竹文化局義大利
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

移民署長到桃機慰勉值勤移民官 發紅包給旅客

2019-02-04 12:53

兒時貪玩炸傷失明獨臂 洪嘉添樂觀度日

2019-02-04 12:52

羽絨被保養很簡單 日曬除濕殺菌蓬鬆除異味

2019-02-04 12:47

台灣戲曲藝術節 15檔國內外演出紛陳各劇種特色

2019-02-04 12:45

知名連鎖髮廊主管 義剪一辦16年

2019-02-04 12:42

魏禎宏186幅閉眼人像 雲門藝廊展出

2019-02-04 12:26

近3年最早！ 暖冬影響 首例本土登革熱現蹤高雄

2019-02-04 11:30

吳德榮分析春節連假天氣 初二至初五逐日回暖

2019-02-04 10:50

宜花大雨特報！ 綠島蘭嶼及恆春半島局部較大雨勢

2019-02-04 10:20

春節天氣多變！ 初一天氣將好轉 可望持續至初四

2019-02-04 10:13

大雨濃霧特報！ 今天鋒面通過、東北季風增強

2019-02-04 07:21

豬年談豬對醫學的貢獻 看了吃魯肉飯怎能不感激

2019-02-04 07:12

新年健康新願／健康日課表 利己又利人

2019-02-04 00:51

健檢主要項目 男女有別

2019-02-04 00:32

保養篇／動一動 肩頸不再硬梆梆

2019-02-04 00:32

預防醫學 幫健康把關

2019-02-04 00:31

治療篇／關節活化有新招

2019-02-04 00:31

剩飯「年年有餘」？ 譚敦慈提倡年夜飯「配給」不留剩菜

2019-02-04 00:27

年節暴飲暴食 嗝氣嘔吐後竟吐鮮血

2019-02-04 00:04

大樂透今上看1.2億 百萬大紅包還有290組

2019-02-04 00:03

正常飲食多運動 健康過好年

2019-02-03 22:37

驚人！春節大紅包開出27組 這家彩券行連兩日中獎

2019-02-03 22:02

大樂透開獎了 頭獎保證1億元

2019-02-03 21:14

擔心春節急診塞爆事件重演？專家分析看這裡

2019-02-03 21:04

小年夜財神駕到！億元大樂透、春節大紅包號碼看這

2019-02-03 20:55

好市多「經典雞塊」口感神複製麥當當？網友眼尖發現真相是...

2019-02-03 20:00

國道客運3月4日起陸續調漲 漲5元至40元不等

2019-02-03 19:50

除夕變天 北台灣高溫約20度

2019-02-03 19:13

搶攻春節連假商機 無人商店進駐連鎖賣場

2019-02-03 17:03

台塑汽柴油春節凍漲 4日油價不調整

2019-02-03 16:25

剪春花、遊戲集章 春節到博物館邊學邊玩

2019-02-03 16:22

故宮與義大利司合作 拚人氣犧尊版跳跳馬布置南院

2019-02-03 16:12

千元解決年夜飯 譚敦慈採「配給」制不留剩菜

2019-02-03 16:06

「山中傳奇」毓繡美術館館長李足新癌逝 享年53歲

2019-02-03 16:05

連假第二天「撞」況多 國1南下路段塞爆

2019-02-03 15:48

旅客背裝支架怨無人讓座 高鐵：可主動要求協助

2019-02-03 15:48

「山中傳奇」毓繡美術館館長李足新癌逝 享年53歲

2019-02-03 15:47

科學驗明正身 文化部指定魍港媽祖為重要文物

2019-02-03 14:41

保障與累積資產兼顧 年終獎金這樣花最聰明

2019-02-03 14:34
看更多

熱門文章

搭高鐵台中到桃園無人讓座 支架女：善良人出張嘴而已

2019-02-03 13:38

為何不能包8千？這款鈔票最好用！紅包學一次搞懂

2019-02-04 10:00

迎新年！12星座運勢、財運看透透

2019-02-03 14:43

驚人！春節大紅包開出27組 這家彩券行連兩日中獎

2019-02-03 22:02

小年夜財神駕到！億元大樂透、春節大紅包號碼看這

2019-02-03 20:55

沒手機、沒第四台、沒高鐵 回顧30年前春節怎麼過

2019-02-04 07:15

雞蛋荒零售市場亂喊價如血壓般飆升 史上最貴雞蛋

2019-02-03 16:58

不只買一送一！盤點星巴克18家特色門市

2019-02-03 17:46

松山機場棄置箱豬肉乾 檢出非洲豬瘟病毒

2019-02-03 13:46

過年長輩問候太轟炸 6大句型讓對方秒閉嘴

2019-02-04 09:00

唐綺陽星座運勢週報：水瓶賺錢機會多 天秤小心爛桃花

2019-02-04 07:00

每週生肖／惟中大師：牛避兄弟鬩牆、肖豬小心懷孕

2019-02-04 08:00

為獨老送熱湯 溫馨廚房暖胃也暖心

2019-02-03 14:06

除夕夜不想回婆家怎麼辦 呂秋遠一句突破盲點

2019-02-04 10:00

懶人包／買1送1、1元咖啡 11家開工咖啡優惠整理

2019-02-03 20:51

辦年貨，好擠啊！　

2019-02-04 00:16

大樂透開獎了 頭獎保證1億元

2019-02-03 21:14

科學驗明正身 文化部指定魍港媽祖為重要文物

2019-02-03 14:41

過年鬧蛋荒零售價居高不下 雞農：產地價明明已降兩波

2019-02-03 17:21

除夕變天 北台灣高溫約20度

2019-02-03 19:13

春節期間牙齒臨時出狀況要就醫？ 牙醫師這樣建議

2019-02-03 16:31

春節走春去哪玩 18條路線報你知

2019-02-04 07:13

你知道嗎？ 那些過年不能爽放9天的行業

2019-02-04 07:45

春節期間忽冷忽熱 小心感冒

2019-02-04 00:22

「山中傳奇」毓繡美術館館長李足新癌逝 享年53歲

2019-02-03 16:05

林志玲穿透膚蕾絲洋裝 力拚楊冪白皙美腿

2019-02-03 13:46

連假第二天「撞」況多 國1南下路段塞爆

2019-02-03 15:48

婆媳問題的癥結點在男人身上？徹底解決的關鍵是…

2019-02-03 16:00

瘋樂透刮刮樂前先看！命理師曝：春節「這時段」財運最旺

2019-02-04 10:00

今日星座運勢／處女試著尋找突破點 表現欲較強烈

2019-02-04 00:00

到百貨、購物中心走春 輕鬆吃喝玩樂拍美照

2019-02-04 00:01

大雨濃霧特報！ 今天鋒面通過、東北季風增強

2019-02-04 07:21

國道客運3月4日起陸續調漲 漲5元至40元不等

2019-02-03 19:50

台人和馬來華人為何對日殖民態度兩極？野豬渡河說分明

2019-02-03 14:32

「他們取笑我房子！」一句話引發丁松青改變清泉部落

2019-02-03 13:44

大樂透今上看1.2億 百萬大紅包還有290組

2019-02-04 00:03

春節好行頭／12星座2019整體運勢 開運行頭、幸運色

2019-02-03 16:44

春節天氣多變！ 初一天氣將好轉 可望持續至初四

2019-02-04 10:13

囧！走春避塞景點 觀光局列故宮南院

2019-02-03 23:59

千元解決年夜飯 譚敦慈採「配給」制不留剩菜

2019-02-03 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top