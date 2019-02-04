親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

狗屎運發威 清完便便開出30萬元彩券

兒時貪玩炸傷失明獨臂 洪嘉添樂觀度日

2019-02-04 12:52中央社 新竹市4日電

獨居在新竹市北港社區87歲洪嘉添，兒時因貪玩遭未爆彈炸傷，雙眼失明、左手臂截肢，...
獨居在新竹市北港社區87歲洪嘉添，兒時因貪玩遭未爆彈炸傷，雙眼失明、左手臂截肢，但他說，生活還是有許多樂趣，鼓勵大家用樂觀的心過生活。 中央社
分享

獨居在新竹市北港社區87歲洪嘉添，兒時因貪玩遭未爆彈炸傷，雙眼失明、左手臂截肢，雖成了殘障人士，但他不向命運低頭，甚至常用自己的故事鼓勵大家，要用樂觀的心過生活。

從小由阿嬤養大的洪嘉添，因家境不佳，兒時就開始工作，賺取生活費，13歲那年，因好奇把玩姨丈從外地撿回家的未爆彈，忽然在他手中爆炸，送醫急救，雖保住性命，卻因此雙眼失明，左手小臂截肢，右手也僅剩3根手指。

被炸傷後，不少人都認為他「以後要當乞丐了」，但洪嘉添不願向命運低頭，曾跟著親友到海邊牽罟、到農田裡幫忙，也自製器具，沿著住家旁熟悉的道路前往溪流捕螃蟹。

他也曾收購鴨毛轉售，甚至還買了機器編草繩，再搬運到街上販售，即使失明又獨臂，仍須硬著頭皮去做，他總說「這是命運安排，遇到了，還是要樂觀面對」。

民國63年某一天，正在池塘邊工作的洪嘉添，忽然聽到有2名學童在池塘中溺水、呼救，他立刻跳進池塘中嘗試救人，根本忘了自己是看不見的殘疾人士，附近民眾見狀也趕緊上前協助，雖學童最後被救起送醫後傷重不治，但他的英勇故事已在地方上傳開，獲得大家讚許。

不少地方人士得知洪嘉添的義行，紛紛前往家中訪視，這才發現他竟住在泥土屋內，簡陋又危險，於是轉知社福單位，要幫他改善生活品質，甚至有人得知此事後，捐出一小塊地、蓋了一間小屋，免費讓他住。

民國73年開始，洪嘉添在小屋後方的空地種起甘蔗，靠著賣甘蔗自力更生，不少人納悶「失明又少了一隻手，你要怎麼種甘蔗？」他說，因為看不見，一切靠觸感，「種久就會了。」

洪嘉添帶著記者走到小屋後方，親自示範他如何種植甘蔗。他用觸摸的方式確認甘蔗之間的距離，並用竹子搭建成固定網，再以「手口並用」的方始用尼龍繩綁住甘蔗，以防甘蔗被風吹斷，這些看似簡單的動作，可是他用30年經驗慢慢「摸索」出來的。

洪嘉添說，這些甘蔗主要是提供給結婚嫁娶時用的「喜慶甘蔗」，現代人已較少使用，因此賣甘蔗的收入越來越少，目前主要靠每月老人年金度日，雖金額不多，但以他簡單的生活來說，已夠用。

洪嘉添坦言，有時會覺得寂寞，加上身體病痛時，心情更低落，覺得自己「很歹命」，但想想現在政府提供許多福利，加上常有社工、志工到家裡陪他聊天，偶爾到後院種甘蔗當運動，或是到社區與鄰居吃飯、同樂，生活還是有許多樂趣，常鼓勵大家用樂觀的心過生活。

獨居在新竹市北港社區87歲洪嘉添，兒時因貪玩遭未爆彈炸傷，雙眼失明、左手臂截肢，...
獨居在新竹市北港社區87歲洪嘉添，兒時因貪玩遭未爆彈炸傷，雙眼失明、左手臂截肢，雖成了殘障人士，但他不向命運低頭，鼓勵大家要用樂觀的心過生活。 中央社
分享

甘蔗失明獨居
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

過年大啖美食前多洗手 別讓腸胃炎來掃興

2019-02-04 13:19

移民署長到桃機慰勉值勤移民官 發紅包給旅客

2019-02-04 12:53

羽絨被保養很簡單 日曬除濕殺菌蓬鬆除異味

2019-02-04 12:47

台灣戲曲藝術節 15檔國內外演出紛陳各劇種特色

2019-02-04 12:45

知名連鎖髮廊主管 義剪一辦16年

2019-02-04 12:42

魏禎宏186幅閉眼人像 雲門藝廊展出

2019-02-04 12:26

近3年最早！ 暖冬影響 首例本土登革熱現蹤高雄

2019-02-04 11:30

吳德榮分析春節連假天氣 初二至初五逐日回暖

2019-02-04 10:50

宜花大雨特報！ 綠島蘭嶼及恆春半島局部較大雨勢

2019-02-04 10:20

春節天氣多變！ 初一天氣將好轉 可望持續至初四

2019-02-04 10:13

大雨濃霧特報！ 今天鋒面通過、東北季風增強

2019-02-04 07:21

豬年談豬對醫學的貢獻 看了吃魯肉飯怎能不感激

2019-02-04 07:12

新年健康新願／健康日課表 利己又利人

2019-02-04 00:51

健檢主要項目 男女有別

2019-02-04 00:32

保養篇／動一動 肩頸不再硬梆梆

2019-02-04 00:32

預防醫學 幫健康把關

2019-02-04 00:31

治療篇／關節活化有新招

2019-02-04 00:31

剩飯「年年有餘」？ 譚敦慈提倡年夜飯「配給」不留剩菜

2019-02-04 00:27

年節暴飲暴食 嗝氣嘔吐後竟吐鮮血

2019-02-04 00:04

大樂透今上看1.2億 百萬大紅包還有290組

2019-02-04 00:03

正常飲食多運動 健康過好年

2019-02-03 22:37

驚人！春節大紅包開出27組 這家彩券行連兩日中獎

2019-02-03 22:02

大樂透開獎了 頭獎保證1億元

2019-02-03 21:14

擔心春節急診塞爆事件重演？專家分析看這裡

2019-02-03 21:04

小年夜財神駕到！億元大樂透、春節大紅包號碼看這

2019-02-03 20:55

好市多「經典雞塊」口感神複製麥當當？網友眼尖發現真相是...

2019-02-03 20:00

國道客運3月4日起陸續調漲 漲5元至40元不等

2019-02-03 19:50

除夕變天 北台灣高溫約20度

2019-02-03 19:13

搶攻春節連假商機 無人商店進駐連鎖賣場

2019-02-03 17:03

台塑汽柴油春節凍漲 4日油價不調整

2019-02-03 16:25

剪春花、遊戲集章 春節到博物館邊學邊玩

2019-02-03 16:22

故宮與義大利司合作 拚人氣犧尊版跳跳馬布置南院

2019-02-03 16:12

千元解決年夜飯 譚敦慈採「配給」制不留剩菜

2019-02-03 16:06

「山中傳奇」毓繡美術館館長李足新癌逝 享年53歲

2019-02-03 16:05

連假第二天「撞」況多 國1南下路段塞爆

2019-02-03 15:48

旅客背裝支架怨無人讓座 高鐵：可主動要求協助

2019-02-03 15:48

「山中傳奇」毓繡美術館館長李足新癌逝 享年53歲

2019-02-03 15:47

科學驗明正身 文化部指定魍港媽祖為重要文物

2019-02-03 14:41

保障與累積資產兼顧 年終獎金這樣花最聰明

2019-02-03 14:34
看更多

熱門文章

搭高鐵台中到桃園無人讓座 支架女：善良人出張嘴而已

2019-02-03 13:38

為何不能包8千？這款鈔票最好用！紅包學一次搞懂

2019-02-04 10:00

迎新年！12星座運勢、財運看透透

2019-02-03 14:43

驚人！春節大紅包開出27組 這家彩券行連兩日中獎

2019-02-03 22:02

小年夜財神駕到！億元大樂透、春節大紅包號碼看這

2019-02-03 20:55

沒手機、沒第四台、沒高鐵 回顧30年前春節怎麼過

2019-02-04 07:15

雞蛋荒零售市場亂喊價如血壓般飆升 史上最貴雞蛋

2019-02-03 16:58

不只買一送一！盤點星巴克18家特色門市

2019-02-03 17:46

松山機場棄置箱豬肉乾 檢出非洲豬瘟病毒

2019-02-03 13:46

過年長輩問候太轟炸 6大句型讓對方秒閉嘴

2019-02-04 09:00

唐綺陽星座運勢週報：水瓶賺錢機會多 天秤小心爛桃花

2019-02-04 07:00

每週生肖／惟中大師：牛避兄弟鬩牆、肖豬小心懷孕

2019-02-04 08:00

除夕夜不想回婆家怎麼辦 呂秋遠一句突破盲點

2019-02-04 10:00

為獨老送熱湯 溫馨廚房暖胃也暖心

2019-02-03 14:06

懶人包／買1送1、1元咖啡 11家開工咖啡優惠整理

2019-02-03 20:51

辦年貨，好擠啊！　

2019-02-04 00:16

大樂透開獎了 頭獎保證1億元

2019-02-03 21:14

科學驗明正身 文化部指定魍港媽祖為重要文物

2019-02-03 14:41

過年鬧蛋荒零售價居高不下 雞農：產地價明明已降兩波

2019-02-03 17:21

除夕變天 北台灣高溫約20度

2019-02-03 19:13

春節期間牙齒臨時出狀況要就醫？ 牙醫師這樣建議

2019-02-03 16:31

春節走春去哪玩 18條路線報你知

2019-02-04 07:13

你知道嗎？ 那些過年不能爽放9天的行業

2019-02-04 07:45

春節期間忽冷忽熱 小心感冒

2019-02-04 00:22

「山中傳奇」毓繡美術館館長李足新癌逝 享年53歲

2019-02-03 16:05

林志玲穿透膚蕾絲洋裝 力拚楊冪白皙美腿

2019-02-03 13:46

連假第二天「撞」況多 國1南下路段塞爆

2019-02-03 15:48

婆媳問題的癥結點在男人身上？徹底解決的關鍵是…

2019-02-03 16:00

瘋樂透刮刮樂前先看！命理師曝：春節「這時段」財運最旺

2019-02-04 10:00

今日星座運勢／處女試著尋找突破點 表現欲較強烈

2019-02-04 00:00

到百貨、購物中心走春 輕鬆吃喝玩樂拍美照

2019-02-04 00:01

大雨濃霧特報！ 今天鋒面通過、東北季風增強

2019-02-04 07:21

國道客運3月4日起陸續調漲 漲5元至40元不等

2019-02-03 19:50

台人和馬來華人為何對日殖民態度兩極？野豬渡河說分明

2019-02-03 14:32

「他們取笑我房子！」一句話引發丁松青改變清泉部落

2019-02-03 13:44

大樂透今上看1.2億 百萬大紅包還有290組

2019-02-04 00:03

春節天氣多變！ 初一天氣將好轉 可望持續至初四

2019-02-04 10:13

春節好行頭／12星座2019整體運勢 開運行頭、幸運色

2019-02-03 16:44

囧！走春避塞景點 觀光局列故宮南院

2019-02-03 23:59

千元解決年夜飯 譚敦慈採「配給」制不留剩菜

2019-02-03 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top