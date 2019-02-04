吳德榮分析春節連假天氣 初二至初五逐日回暖

2019-02-04 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



春節連假天氣。圖／氣象局提供 分享 facebook

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，除夕及明天初一東北季風影響，水氣很多、北部及東半部有明顯降雨，中南部也有零星降雨的機率；冷空氣不多，北台灣因降雨仍感濕涼。

他說，周三初二至周六初五白天，東北季風減弱；天氣逐日回暖，早晚涼；西半部晴朗穩定，清晨及外島易起霧、影響能見度；空氣品質容易不佳，皆應注意；東半部多雲時晴，偶有局部短暫雨的機率、影響不大。

「春節期間的第二波冷空氣，南下的時間略為延後、強度也略調弱」。他說，周六初五晚間起至周日初六冷空氣抵達，迎風面北部、東半部將轉為有局部雨；其強度雖已調弱為東北季風，但冷空氣仍比除夕這波略強，北台灣再轉濕涼微冷。

氣象局說，明天東北季風影響，仍有殘留水氣，各地仍有降雨機率，外出仍須稍加留意；溫度方面，各地低溫約15至19度，不過高溫部分北台灣約在22、23度左右，感受濕涼，至於中南部及花東約24到28度，感受較為舒適。

氣象局表示，周三至周五東北季風減弱，各地高溫約25至29度，低溫約16至19度，又會再度回到白天舒適溫暖、日夜溫差大的天氣型態，除東半部仍有局部短暫雨外，西半部將轉為多雲到晴的天氣。