宜花大雨特報！ 綠島蘭嶼及恆春半島局部較大雨勢

2019-02-04 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率；綠島、蘭嶼及恆春半島亦有局部較大雨勢發生的機率。