春節天氣多變！ 初一天氣將好轉 可望持續至初四

2019-02-04 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



今天除夕的天氣明顯轉變，天氣風險公司天氣分析師陳婉婷表示，鋒面通過後，全台持續受到華南水氣移入及東北季風增強影響，尤其沿海空曠地區能明顯感受到明顯風勢，全台雲量皆增多，在迎風面的北部及東半部地區雨勢較為明顯，整日大致都是陰有短暫雨天氣，其他地區也會有些零星雨勢，整體雨勢不大，預期午後各地雨勢就會逐漸趨緩減少，建議攜帶雨具或有雨天備案。

在氣溫方面，陳婉婷表示，雖然今天清晨各地低溫約16-21度之間，與昨天相比差異不大，不過受到水氣明顯增多影響，感受相對較為濕涼，預估北台灣白天高溫約在20度上下，氣溫一下子下滑9至10度，而中南部及花東地區高溫約24到28度，也是略為下降轉涼；低溫方面則沒有太大變化，各地約維持14至15度左右。

陳婉婷表示，這波東北風強度較弱且影響時間短，預期到了明天初一東北風將很快減弱，晚間起全台又轉為穩定天氣型態，並維持到初四，雖然在連續假期尾聲則又有另一波北方冷高壓南下，強度預估較強，降溫也會相對明顯一些，但主要影響還是會以北台灣為主，溫度較有起伏變化，其他地方則是日夜溫差變化較為明顯。